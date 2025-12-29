bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Други

Антъни Джошуа е ранен при тежка катастрофа с двама загинали (ВИДЕО)

Сблъсъкът се е случил в Нигерия

Антъни Джошуа е ранен при тежка катастрофа с двама загинали (ВИДЕО)

Бившият световен шампион по бокс в тежка категория Антъни Джошуа е потърпевш от тежка катастрофа в Нигерия. 

Той е бил ранен при сблъсък на превозни средства на магистралата Лагос-Ибадан, съобщават британските медии. 

Инцидентът се случва само 10 дни, след като британецът победи Youtube звездата Джейк Пол на ринга в Маями, нокаутирайки го в шестия рунд. 

Катастрофата

Смята се, че колата, в която е бил Джошуа, се е сблъскала със спрял камион в близост до бензиностанция в района на Макун.

Британецът е ранен леко. Двама души са загинали в катастрофата, а на място веднага са пристигнали линейки, съобщават нигерийски медии. 

Появи се и снимка от инцидента, на която се вижда, че боксьорът е гол до кръста в смачканата кола. 

Британските медии потърсиха за коментар промоутъра на Джошуа Еди Хърн, който успокои, че боксьорът е добре и обеща още информация скоро

Приходите

След мача с Джейк Пол Джошуа прибра близо 80 млн. долара. 

Британецът обяви, че иска мач с Тайсън Фюри, а британските фенове приветстваха възможността двамата им любимци да излязат един срещу друг. 

Снимка: Reuters

Актива на Джошуа е 29 победи (26 с нокаут) и 4 загуби - две от Олександър Усик и по една от Анди Руис и Даниел Дюбоа. 

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK

 

 
Тагове:

загинали катастрофа нигерия Антъни Джошуа

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

В очакване на победителя: Алекс Николов ли ще е най-добрият волейболист в света?

В очакване на победителя: Алекс Николов ли ще е най-добрият волейболист в света?

Карлос Насар отново е Щангист номер 1 на България

Карлос Насар отново е Щангист номер 1 на България

Световната номер 1 се срещна с Георги Петков (СНИМКА)

Световната номер 1 се срещна с Георги Петков (СНИМКА)
Кристиано Роналдо обратно в Европа?

Кристиано Роналдо обратно в Европа?
Каква вечер! Кристиано Роналдо награди Новак Джокович на футболна гала! (ВИДЕО)

Каква вечер! Кристиано Роналдо награди Новак Джокович на футболна гала! (ВИДЕО)

Последни новини

"Никога няма да видим Михаел Шумахер отново"
Карлос Насар отново е Щангист номер 1 на България

Карлос Насар отново е Щангист номер 1 на България

Кристиано Роналдо обратно в Европа?

Кристиано Роналдо обратно в Европа?
Световната номер 1 се срещна с Георги Петков (СНИМКА)

Световната номер 1 се срещна с Георги Петков (СНИМКА)
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV