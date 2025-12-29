Антъни Джошуа е ранен при тежка катастрофа с двама загинали (ВИДЕО)

Бившият световен шампион по бокс в тежка категория Антъни Джошуа е потърпевш от тежка катастрофа в Нигерия.

Той е бил ранен при сблъсък на превозни средства на магистралата Лагос-Ибадан, съобщават британските медии.

Инцидентът се случва само 10 дни, след като британецът победи Youtube звездата Джейк Пол на ринга в Маями, нокаутирайки го в шестия рунд.

Катастрофата

Смята се, че колата, в която е бил Джошуа, се е сблъскала със спрял камион в близост до бензиностанция в района на Макун.

Британецът е ранен леко. Двама души са загинали в катастрофата, а на място веднага са пристигнали линейки, съобщават нигерийски медии.

Появи се и снимка от инцидента, на която се вижда, че боксьорът е гол до кръста в смачканата кола.





Британските медии потърсиха за коментар промоутъра на Джошуа Еди Хърн, който успокои, че боксьорът е добре и обеща още информация скоро.

Приходите

След мача с Джейк Пол Джошуа прибра близо 80 млн. долара.

Британецът обяви, че иска мач с Тайсън Фюри, а британските фенове приветстваха възможността двамата им любимци да излязат един срещу друг.

Снимка: Reuters

Актива на Джошуа е 29 победи (26 с нокаут) и 4 загуби - две от Олександър Усик и по една от Анди Руис и Даниел Дюбоа.