"Никога няма да видим Михаел Шумахер отново"

Какво научихме за легендарния пилот през изминаващата година?

"Никога няма да видим Михаел Шумахер отново"

29 декември не е обикновена дата за феновете на Формула 1 и на спорта въобще. Точно преди 12 години долетя кошмарната новина, че Михаел Шумахер е пострадал тежко на ски ваканция във Франция. Три дни по-късно той беше опериран в Университетската болница в Гренобъл. А на 2 януари неговият пиар Сабине Кем прекрати подаването на информация за състоянието на седемкратния световен шампион.

Оттогава има само една актуализация. През юли 2014 г. стана ясно, че Михаел е излязъл от комата и е преместен в Лозана. Няколко седмици по-късно той се завърна в семейния си дом на брега на Женевското езеро, за да бъде лекуван от специализиран екип. За тези 12 години промяна в състоянието му на практика няма.

Най-тъжната коледна снимка на Шумахер

Заради липсата на официални новини, милионите почитатели на легендарния пилот от цял свят се информират единствено чрез изявления от хора във Формула 1, които поддържат връзка с вътрешния му кръг. Рос Браун - инженер в Бенетон и Ферари, Жан Тод - шеф на Ферари, Бърни Екълстоун, Герхард Бергер... и почти никой друг. Дори бившият му мениджър - Вили Вебер, беше лишен от възможността да посещава някогашния си клиент.

Тревожно изявление

През изтичащата 2025 г. друго познато лице в падока - Ричард Хопкинс (ръководител на операциите в Ред Бул и директор в Макларън), направи изявление по темата. Двамата очевидно са поддържали добри отношения, въпреки че никога не са работили в един и същи отбор.

Хопкинс спекулира за състоянието на шампиона с уточнението, че не е чувал нищо напоследък: "Знам, че има личен лекар от Финландия", заяви той в интервю за Sportbible само преди месец.

Изнасилване в имението на Михаел Шумахер

"Не мисля, че някога ще видим Михаел отново", заключи Хопкинс. "Чувствам се малко неудобно да говоря за състоянието му заради тайната, която семейството, по основателни причини, иска да запази".

"Не мога да кажа, че съм най-добър приятел с Жан Тод, Рос или Герхард (Бергер). Мисля, че дори да сте най-добрият приятел на Рос Браун и да го попитате как е Михаел, дори да го черпите чаша хубаво червено вино, той не би ви отговорил или споделил каквото и да е. Всеки, който посещава Михаел, се отнася с уважение и не изнася информация".

"Това е, което иска семейството. Дори и да имах някаква информация, бих разочаровал близките му, ако я споделя."

Лъч надежда за Михаел Шумахер

Според спекулациите на различни лекари през годините, Михаел може да е в ограничено съзнание и да разпознава близките си, дори да е гледал състезания от Формула 1. Но не може да говори или да ходи след ужасния инцидент. "Това не е Михаел, когото познавахме", пророни веднъж Жан Тод.

Разпродажба на търг

Една от големите истории тази година беше продажбата на екипа на Шумахер, с който той финишира втори в Гран при на Унгария 2000. Победителят в онлайн търга плати 95 650 евро.

Шумахер летял с хеликоптер до Швейцария при внучката

Колекционерите наддаваха и за други предмети на Михаел, включително екип на Бенетон от 1995 г. и подписано копие на каската му във Ферари от 2003 г. Те бяха продадени съответно за 61 360 евро и 11 520 евро. Процент от приходите отиде за фондация Keep Fighting, създадена от семейство Шумахер през 2017 г.

"Значителна част е предназначена за финансиране на грижите за бившия шампион в медицинската зона на дома му", поясни организаторът на търга Рич Соди.

Разкритие: Вижте кой има достъп до Шумахер!

Няколко месеца по-рано сър Джеки Стюарт продаде на търг специална каска с автографите на всички живи световни шампиони. Шотландецът потвърди, че един от подписите е на Шумахер. "Чудесно е, че Михаел успя да подпише каската за тази достойна кауза - битката с деменцията. Съпругата му Корина му помогна и така колекцията е пълна", обясни Стюарт.

Вътрешен кръг 

За Шумахер говори и Феликс Горнер, журналист от RTL, който поддържа известен контакт със семейството: "Ситуацията е много тъжна. Той се нуждае от постоянни грижи и е напълно зависим от своите болногледачи. Вече не може да се изразява вербално."

15 души се грижат за него ден и нощ: някога герой, сега зависим

Нуждата от постоянни грижи е съчетана със стремежа да не се допусне никакъв информационен теч. "В момента максимум 20 души могат да бъдат допуснати при Михаел и според мен това е правилната стратегия, защото семейството действа в негов интерес. Те винаги стриктно са защитавали личния му живот и това не се е променило", допълни Горнер.

Жената на Шумахер показа без да иска негова невиждана снимка. Вижте я!

Сякаш неусетно минаха 12 години, но новините остават все така оскъдни и никак не са оптимистични за състоянието на една от спортните икони на нашия век.

