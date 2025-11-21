Болен от левкемия стана капитан на националния отбор

Когато Акиле Полонара за последен път влезе на терена, никой не можеше да предположи, че това ще бъде само началото на една битка, която надхвърля спорта. Рак, кома, болници, системи и лекари, които не можеха да прогнозират изхода. Но италианският баскетболист отказа да се предаде.

След седмици на лечение и неизмерима болка, той започна бавно да се връща към живота. И точно в този момент Лука Банки, треньорът на италианския национален отбор, направи жест, който ще остане в историята: покани го да се присъедини към отбора като капитан!

Жест, който ще се помни

Жест, който няма нищо общо с тактически избор. Жест на уважение към борбата на човек, който се е изправил пред най-тъмните моменти и не се е предал.

Освен него, съставът на Банки включва и млади таланти като Франческо Ферари (19) — MVP на европейското първенство до 20 години и настоящ шампион на Европа, както и Луиджи Суиго, висок 220 см център, който дебютира за Адзурите това лято.

Припомняме, че Полонара беше хоспитализиран по спешност в края на октомври, заради драматично влошаване на здравословното му състояние. Баскетболистът премина няколко сложни операции и беше поставен в изкуствена кома, докато лекарите се бореха за живота му. След дни на несигурност и мълчание, семейството му потвърди добрата новина: Акиле се е събудил.

Играчът на Виртус Болоня и дългогодишен национал на Италия получи стотици съобщения от съотборници, фенове и треньори от цяла Европа.

"Акиле винаги е бил вдъхновение"

Сред първите, които го поздравиха, беше неговият бивш съотборник в националния тим Луиджи Датоме: "Голямо облекчение. Акиле винаги е бил вдъхновение - заради характера и силата си."

През юни 33-годишният Полонара беше диагностициран с миелоидна левкемия. В края на 2023 г. пък той чу диагнозата рак на тестисите, като успя да се върне в игра само след месец и курс химиотерапия.

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK