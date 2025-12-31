bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Осъдиха за измама играл във Висшата лига

Игралият във Висшата лига с екипите на Стоук и Хъдърсфийлд - Рамадан Собхи, беше осъден за измама. Египетският национал, който спечели Шампионската лига на Африка с Пирамидс през миналия сезон, ще прекара година в затвора.

Футболистът беше арестуван през юли след завръщането си от Турция, където Пирамидс бяха на предсезонен лагер.

Обвинението към 28-годишната звезда е за фалшифициране на официални документи и явяване на друго лице на изпити от негово име в частен институт по туризъм и хотелиерство в Гиза, Централен Египет.

Снимка: Getty Images

Измама и наказание

Наказателният съд осъди и втори обвиняем на една година принудителен труд. По случая има един оправдан, както и друг с наложена 10-годишна присъда, който е в неизвестност.

Собхи е изправен и пред 4-годишно лишаване от права, след като Спортният арбитражен съд в Лозана вече потвърди нарушения на антидопинговите разпоредби.

Нападателят е юноша на египетския Ал Ахли. Има два периода за местния гранд. С националната фланелка е отбелязал 2 гола в 37 двубоя от 2015 г. насам.

