Оперираха Роберто Карлош по спешност

Бившият футболист на Реал Мадрид и Бразилия Роберто Карлош уплаши футболните фенове в навечерието на новата 2026 г.

Той е бил приет по спешност в болница, където е претърпял сърдечна операция в родината си. Процедурата обаче не преминала по план и се наложило да бъде удължена.

Пред испанските медии бразилецът коментира лаконично. "Добре съм", каза той.

Рутинен преглед

Проблемът на Карлош е открит случайно - по време на рутинен преглед. От години той живее с тромб в крака, чието поведение следи стриктно. Този път обаче лекарите препоръчали и ядрено-магнитен резонанс.

Детайлното изследване показало, че сърцето на бившия футболист не функционира правилно.

Той бил хоспитализиран веднага и подложен на операция. По време на интервенцията се появили усложнения и тя била удължена от 40 минути на 3 часа.

Състоянието

Роберто Карлош e на 52 години и е световен шампион с Бразилия от 2002 г. На клубно ниво най-големите си успехи постигна с Реал Мадрид - 3 триумфа в Шампионска лига и 4 титли на Испания.

Бившият футболист всяваше страх в съперниците с топовните си шутове от преки свободни удари.

В момента той е без опасност за живота, но ще остане под наблюдение в болница, за да се уверят лекарите, че възстановяването му върви по план.

