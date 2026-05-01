Гавалюгов грабна приза "Рачо Колев" за най-добър млад баскетболист

Александър Гавалюгов е новият носител на приза "Рачо Колев - едно сърце, една игра" за най-добър млад български баскетболист за 2025/2026.

В анкетата участие взеха представители на 14 медии, които избират играчи, ненавършили 22 години или родени след 30.04.2004 г.

Баскетболистът на Санта Клара събра общо 40 точки в допитването. По този начин той изпревари Михаил Калинов (Ботев 2012 Враца) с 18 и Даниел Хинков (Сейнт Бенедикт, Ню Джърси) с 10.

Александър Гавалюгов е 11-ят носител на приза. Освен него и Илиян Пищиков (2 награди), признанието на журналистите през годините са получавали още Иван Спиров, Емил Стоилов, Константин Костадинов, Лъчезар Димитров, Цветомир Чернокожев, Иван Алипиев, Александър Везенков (4 пъти), Димитър Димитров и Станимир Маринов.

Наградата носи името на нашия приятел и колега Рачо Колев, който почина през 2012 г. след битка с еритроцитна левкемия.

След Мартенската лудост

Гавалюгов изнесе силен сезон в колежанското първенство на САЩ, като със своя Санта Клара стигна до Мартенска лудост. През 2025/2026 той участва в общо 34 мача, в които записа средни показатели от 8.8 точки, 1.7 борби и 2.6 асистенции.

Преди Санта Клара, 20-годишният Гавалюгов игра във Виланова, а неговият баскетболен път започва в родния Балкан, където печели две титли в НБЛ. Той има опит и в Академията на НБА в Австралия, както и във втория отбор на Балкан, което му осигури солидна база за международната му кариера.

Гавалюгов вече обяви, че приключва със Санта Клара и ще потърси ново предизвикателство в колежанското първенство на САЩ.

Новината той сподели лично в своя Instagram профил, като благодари на клуба, съотборниците и феновете за подкрепата през изминалия сезон.

"Санта Клара винаги ще има специално място в сърцето ми. Благодаря за дома, спомените и всички моменти на игрището. След много размисъл реших да вляза в трансферния портал, за да продължа моя път. Това не беше лесно решение, но се доверявам на Божия план и съм развълнуван за това, което предстои.", написа той.