Баскетбол

Рекорд! България вкара 141 точки на Азербайджан! (ВИДЕО)

Исторически мач на женския национален отбор по баскетбол

Женският национален отбор по баскетбол на България започна с исторически рекорд участието си в квалификациите за европейското първенство през 2027 година. 

България помете драстично подмладения тим на Азербайджан със 141:48 (30:15, 56:27, 104:39) на старта на квалификациите в Баку. 

Никога досега в цялата история на женския баскетбол тимът ни не е отбелязвал толкова много точки в един официален мач! 

Предишната най-изразителна победа на "лъвиците" датира от март 2015 г., когато те громят Норвегия с 97:66, отново в европейски квалификации. 

Припомняме, че последното участие на женския национален отбор на България на първенство на Стария континент е в Италия през 1993 г. Голямата цел сега пред настоящия състав е да счупи 32-годишния карък и да се класира за европейски финали. 

Следващата среща на българките е на 15 ноември от 18:30 ч. срещу Украйна в Рига. Както този мач, така и следващия, ще бъде излъчен пряко на платформата ни VOYO.BG

Мачът

Очаквано за първи мач от квалификациите, и двата тима започнаха предпазливо. В първите минути на паркета в Баку се откроиха лидерките на българския тим - капитанът Борислава Христова и натурализираната американка Кайла Хилсман

Снимка: Българска федерация по баскетбол

Именно те бяха първите, които поведоха "лъвиците" към победата със свои акции. 

Добрата игра обаче даде криле и на останалите момичета

Домакините пък имаха сили да се противопоставят, но само до средата на мача и най-вече чрез Александра Моленхауер

След почивката обаче на паркета сякаш имаше само един отбор - българският!

Всичко в играта на "лъвиците" се получаваше перфектно и това си пролича в резултата. Още в края на третата част в актива на българките вече имаше над 100 точки

До края на мача разликата единствено нарастваше и само късметът не я направи 100 точки, а я остави на също толкова впечатляващите 93!

Точките

Най-резултатна за българският тим беше Илияна Георгиева с 20 точки, 6 борби, 5 асистенции и 4 откраднати топки.

Валерия Алексиева добави 19 точки, 8 асистенции и 6 откраднати топки.

Снимка: Българска федерация по баскетбол

По 16 точки има в актива на Гергана Иванова и Калия Хилсман, а Борислава Христова и Радостина Димитрова добавиха по 14.

Само една от баскетболистките на Азербайджан завърши с двуцифрен актив - Александра Моленхауер. Тя записа 15 точки, 4 борби, 1 асистенция и 1 открадната топка.

Какво следва?

От Баку българките ще летят за Рига, Латвия, където в събота (15 ноември) им предстои втора среща от квалификациите. Те ще срещнат тима на Украйна.

Снимка: Българска федерация по баскетбол

На 18 ноември е третата среща от тази серия - с Черна гора, но този път у дома, в Ботевград. 

Всички тези мачове ще може да гледате пряко на платформата VOYO.BG

Тагове:

България баскетбол рекорд мач азербайджан резултат

