Баскетбол Публикувано в bTV Спорт екип Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Панатинайкос спря серията на Везенков и Олимпиакос (ВИДЕО) "Детелините" изравниха в битката за титлата в Гърция

Край на поредицата на Олимпиакос от 6 победи в дербито с Панатинайкос! ПАО спечели с 68:58 у дома във втория мач от битката за титлата в Гърция. Така "детелините" изравниха финалната серия: 1-1.

Водени от Найджъл Хейс, "зелените" ограничиха най-добрия ни баскетболист - Александър Везенков, до 9 точки, 5 борби и асистенция за 32 минути на паркета.

Загубата е първа за европейския клубен шампион Олимпиакос в официален мач от края на март насам. Тогава "червено-белите" отстъпиха с 84:85 при визитата си на Валенсия в Евролигата.

Снимка: https://www.olympiacosbc.gr/

Финалът

Тази вечер грандът от Пирея имаше предимство до полувремето, при което таблото показваше 30:29. Панатинайкос обаче изкова успеха в третата четвърт, повеждайки с 48:38. В заключителния период "зелените" не изпуснаха контрола, а разликата стигна дори 15 точки.

Хейс беше над всички с 23 точки, 3 борби и 2 асистенции, докато Джеди Осман добави 11 точки, 6 борби и 2 асистенции за победителите. За Олимпиакос най-резултатен с 15 точки стана Еван Фурние, като записа още 7 борби и 6 асистенции.

Мач №3 е на 8 юни (понеделник) в Двореца на мира и дружбата в Пирея.

Снимка: https://www.olympiacosbc.gr/

За пета поредна година

От вече 5 години финалът е сблъсък между Олимпиакос и Панатинайкос.

Олимпиакос спечели трофея 3 пъти в последните 4 сезона, като не успя единствено през 2023/2024. ПАО обаче е рекордьор със своите 40 титли, следван от Олимпиакос с 15 и бившия тим на Саша - Арис, с 10.

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