Баскетбол Публикувано в btvsport.bg Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Александър Везенков е на победа от титлата в Гърция! Новак Джокович гледа най-добрия баскетболист в Европа Снимка: gettyimages

Александър Везенков и Олимпиакос се приближават до титлата и в гръцкото баскетболно първенство. В голямото дерби срещу Панатинайкос тимът от Пирея, който спечели Евролигата този сезон стигна до успех със 102:92 и поведе в серията с 2-1 успеха.

Везенков се върна към отличната си форма и записа 24 точки, 3 борби и две асистенции за малко над 35 минути на паркета.

НБА звездата Богдан Богданович, който носи екипа на ЛА Клипърс и Новак Джокович бяха сред зрителите в "Двореца на мира и дружбата".

Преди мача станаха ясни и глобите за двата отбора след скандалния мач №2 от серия. Собственикът на "детелините" Димитрис Янакопулос е със забрана за достъп до залите за един месец. Причината е навлизането му на терена и протестите към съдиите Петрос Папапетру, Янис Тиганис и Йоргос Теонас с искане да отсъдят техническо нарушение на треньора на Олимпиакос Йоргос Барцокас.

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От 61-годишния наставник на "червено-белите" от Пирея се изисква, освен всичко друго, да се извини в рамките на 24 часа за своите думи и поведение, след като беше заснет на видео да обижда оперативния директор на Панатинайкос Савас Аронис.

Никос Лепениотис, генерален мениджър на "червено-белите", също получи едномесечна забрана за достъп до залите заради уронване на престижа на спорта с изявленията си след мача за "хунта от гръцката телевизия" и други.

Общо санкциите възлизат на 78 000 евро за Панатинайкос ш 110 000 за Олимпиакос.

Снимки: www.sport24.gr