Изгонили Лука Дончич от Далас заради хазарт

Цялата планета все още говори за преминаването на Лука Дончич в ЛА Лейкърс и изглежда, че коментарите по актуалната тема няма да спрат скоро. Подобен ход е безпрецедентен, смята шампионът на НБА с екипа на Маями Дуейн Уейд. Според олимпийския шампион със САЩ от Пекин 2008, сделка се е случила заради намаляващата гледаемост на НБА и че Лейкърс е трябвало незабавно да се подсили с голямо име.

"Никакви играчи не бяха замесени в тази сделка. Това беше сделка между милиардери. През последните 12-15 години баскетболистите решаваха какво да правят, но днес никой не ги пита. Собствениците, длъжностните лица, милиардерите решават", започна Уейд и развива теорията си:

"Когато погледнах бизнес страната на историята, казах - НБА се гледа все по-малко, най-големите звезди са чужденци. Една от най-големите суперзвезди дойде в Лейкърс на 25 години. Най-големият пазар в света в спорта. Потникът на Лука е най-продаваният в Лейкърс. Току-що подписахме телевизионен договор на стойност 25 милиарда долара. Получавате 10 години, в които Лука ще бъде основният играч на отбора. Но също така го поставихте в отбор с ЛеБрон Джеймс..."

Очаква се 25-годишният словенец да дебютира за новия си тим в понеделник в домакинския мач на Юта Джаз.

Треньорът на "езерняците" Джей Джей Редик обясни ситуацията:

"Лука най-вероятно ще дебютира в понеделник. Не е 100% сигурно, но върви натам. Всичко е наред и всички искаме да го видим с екипа на Лейкърс", каза Редик.

Адвокат от Далас има друга версия за трейда на века в най-силното баскетболно първенство.

Адвокат Кристофър Кратовил обвини собствениците на Далас Маверикс, че планират да преместят франчайза в Лас Вегас заради хазарта или да накарат щата Тексас да промени законите, които ще им позволят да имат бизнес на стойност над 1 милиард долара.

"Тази размяна няма абсолютно никакъв смисъл за никого. Няма баскетболно обяснение. Новите собственици Adelson/Damont нямат интерес към баскетбола и те вече го казаха. За тях Далас е просто средство за постигане на целта, която е отварянето на пазара на хазарт в Тексас, точно на мястото, където се намира новата зала. Adelson/Dumont настояват за промяна в законите на Тексас, за да построят своето казино и това не върви добре. Наели са всякакви лобисти, но никак не им се получава.

