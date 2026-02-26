Чакането приключи! Време e за квалификациите за ЕвроБаскет 2029, а правилното място отново е ефирът на bTV Media Group! Мъжкият национален отбор по баскетбол, воден oт Любомир Минчев, продължава да се бори за мечтата си.

На "лъвовете" предстоят две срещи от огромно значение – гостуване на Норвегия утре вечер от 21:00 ч. и на Армения в понеделник от 18:15.

На линия ли е Везенков?

Любомир Минчев пое националния отбор на 28 октомври, заменяйки Росен Барчовски. След почти 4 месеца работа пред него обаче стои обичайната неизвестна – ще играе ли Александър Везенков? И особено – след като беше обявен в състава.

"Контузен е и не може да дойде. Имаше някакви надежди, евентуално, ако се чувства по-добре. Бях говорил с него също. Той каза "Ако играя в Литва, евентуално ще дойда да играя и с националния отбор", но явно състоянието му не е такова.", сподели Минчев на тръгване към Норвегия.

Най-скъпоплатеният български спортист получи контузия в кръста във финала за Купата на Гърция и все още не е възстановен. Затова и пропусна гостуването на Жалгирис в Каунас от Евролигата вчера.

Сплотеност и вяра

"Двата отбора не са нещо кой знае какво в Европа, но проблемът е, че ако ги подценим, можем да загубим. Но ако подходим сериозно, наистина можем да играем добър баскетбол", заяви капитанът Павлин Иванов.

"Нямаме никакво напрежение и мисля, че отборният дух ще ни помогне най-много.", добави той.

"Подготовката, разбира се, беше кратка, защото имахме само 2 дни, но мисля, че направихме всичко по силите ни.", каза и Александър Стоименов, който беше най-резултатен (с 21 точки) в Ботевград в края на ноември в предварителната пресявка срещу Армения.

Пред играчите стои и допълнителната мотивация да запишат първо участие в елиминациите през този век.

Далечен спомен, мечти за нов

41 години. Толкова делят България от последното най-добро представяне на ЕвроБаскет. Тогава родните национали излизат от групите, но отпадат на четвъртфинал от бъдещия шампион – тогавашния Съветски съюз.

Преди 4 години България за последно излезе на европейската сцена, но както и предишни години, не успя да преодолее групите в предварителния кръг.

На летище "Васил Левски" беше и първият българин, играл в Националната баскетболна асоциация – Георги Глушков, който надъха още повече отбора преди потегляне.

