Без най-добрия: Саша Везенков аут за Жалгирис

Звездата на баскетболна Европа Александър Везенков все още не е възстановен от контузията в кръста, която получи при загубата на своя Олимпиакос срещу Панатинайкос за Купата на Гърция. Той беше сменен през второто полувреме и ще пропусне гостуването на Жалгирис в Каунас от Евролигата в сряда.

"Психологически не сме в най-доброто си състояние, не играхме добре и загубихме купата. Със сигурност има разочарование и униние в отбора ни, но животът продължава и следващият ни ангажимент е много скоро и много взискателен", коментира треньорът на Олимпиакос Георгиос Барцокас.

"Имаме и отсъстващи, тъй като Милутинов и Везенков не са с нас. Саша не успя да преодолее проблема в кръста - не е толкова сериозен, но нямаше време за повече възстановяване."

"Милутинов, понеже имаше фрактура на ръката и поради специални обстоятелства, се опита да играе на финала. Не е добре и трябва да остане извън игра за няколко дни. Такава е ситуацията - тези двама са аут."

"След загуба е добре веднага да имаш следващ мач, за да се опиташ да отговориш. Условията там са малко по-особени — Жалгирис е много добър и корав отбор, особено у дома, труден за побеждаване и с ясни принципи."

"Резултатите им през сезона и особено у дома го показват. Ние имаме липси, но трябва да сме възможно най-добри, да сме конкурентни, да играем и да се опитаме да спечелим."

"Тук един отбор се обявява за във форма или извън форма от един мач. В двубоя с Панатинайкос очевидно не играхме добре — беше един от най-слабите ни мачове, но се случиха много неща."

"Дорси отсъстваше, имахме контузени двамата високи играчи — като цяло отборът ни се разстрои преди този финал. Взехме някои решения с гардовете, защото ограничението за чужденци го налагаше, които може би не се получиха така, както искахме."

"Аз на тренировките не съм видял играч, който да не е в добро състояние. Чувствам, че сме в добра форма и мисля, че това се видя от всички предишни мачове."

"Очевидно ефектът от загуба на финал за Купата е по-значим от който и да е друг мач. Сега е моментът да покажем дали отборът ни е във форма или не. Не сме си отбелязвали конкретни мачове — ще направим най-доброто възможно, ще се борим във всички мачове, интересува ни да дадем максимума."

"Мачовете с Панатинайкос не са като останалите — при загуба натоварването е по-голямо, при победа психологията е добра за по-дълъг период."

"След края на турнира за Купата виждаме, че в първенството сме първи, а в Евролигата — втори.“