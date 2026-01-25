bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
2 / 10
Една фланелка под тавана и едно разплакано дете (ВИДЕО)
Думите на Дерик Роуз, които разкъсаха сърцата
Баскетбол

Една фланелка под тавана и едно разплакано дете (ВИДЕО)

Думите на Дерик Роуз, които разкъсаха сърцата

Понякога не великите речи, не прожекторите и не аплодисментите остават най-дълбоко в паметта, а един тих момент между баща и син. Такъв момент се роди в Чикаго по време на церемонията, с която Дерик Роуз се сбогува с баскетбола и завинаги запечата името си в историята на Булс.

Докато фланелката на Роуз се издигаше към тавана на „Юнайтед Сентър“, малкият му син Лондон не успя да сдържи сълзите си. Сълзи от гордост и любов, от осъзнаването, че човекът пред него просто е неговият татко.

Дерик Роуз го забеляза. Прекъсна речта си. И вместо към тълпата, се обърна към най-важния човек в живота си.

„Не плачи... на теб говоря,“ каза той с треперещ глас. „Ти си моето голямо момче. Обичам сърцето ти. Обичам колко си независим, колко си силен. Кой се научи сам да си връзва връзките? Ти. Кой се научи да кара колело? Ти. Ти си благословен. Ти си силен.“

В този миг залата утихна. Всички плачеха - фенове, бивши съотборници, семейството...

Вечерта беше наситена с емоции отвсякъде. Булс изтръгнаха драматична победа над Бостън Селтикс, решена с победна тройка в последните секунди - 114:111.

Бившите му съотборници — Йоаким Ноа, Тадж Гибсън, Луол Денг — и треньорът Том Тибодо говориха за човека зад играча. А когато Денг си спомни за годините им заедно, самият Роуз не сдържа сълзите си.

Сензационно признание от съотборник: Везенков е като Йокич!

Дерик Роуз вече е редом до Майкъл Джордан, Скоти Пипън и най-големите имена в историята на „биковете“.

Но в онази вечер най-важното му отличие не беше фланелката под тавана, а погледът на едно дете към своя баща...

20 години от нощта, която промени историята на НБА (ВИДЕО)
 
Тагове:

семейство нба фенове чикаго булс син зала сълзи реч дерик роуз съотборници Юнайтед Сентър

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

Огромна тъга! Още един фен на Левски загина в Украйна

Огромна тъга! Още един фен на Левски загина в Украйна

"Това не е ваканция": Израелските ветерани, които се спускат по българските писти (ВИДЕО)
Българка прави революция в един от най-консервативните спортове с... триъгълник

Българка прави революция в един от най-консервативните спортове с... триъгълник

Футболна съпруга влиза в затвора заради блъснат пешеходец?

Футболна съпруга влиза в затвора заради блъснат пешеходец?
Английските футболисти сложиха Свети Георги на гърдите и бедрата си (СНИМКИ)

Английските футболисти сложиха Свети Георги на гърдите и бедрата си (СНИМКИ)

Последни новини

Шампионки без подкрепа

Шампионки без подкрепа
Истината за състоянието на Шумахер: не е прикован на легло

Истината за състоянието на Шумахер: не е прикован на легло

"Това не е ваканция": Израелските ветерани, които се спускат по българските писти (ВИДЕО)
Българка прави революция в един от най-консервативните спортове с... триъгълник

Българка прави революция в един от най-консервативните спортове с... триъгълник

bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV