Баскетбол

Мач, въпреки скандални условия (ВИДЕО)

Кой позволи баскетболният двубой Шумен - Локомотив Пловдив да се проведе?

Ниска температура в залата, отстояние до трибуните под регламентираното, съблекални в лош вид и размери на игралното поле, които не отговарят на стандартните изисквания. Заради тези аргументи от Локомотив Пловдив пожелаха двубоят им с Шумен в зала Младост да не се проведе.

Съоръжението е резервен вариант на баскетболния клуб за провеждане на официални срещи, след като настилката в Арена Шумен е обявена за опасна.

"Ние не сме се съгласили, такова нещо. Беше обяснено, че зала Арена Шумен ще бъде готова в рамките на края на ноември. През останалото време отборите, които желаят, идват и гостуват. Имаме състезатели, на които се плащат заплати, не дай си Боже, при контузия, кой ще поеме негативите?", заяви пред bTV Димитър Чанков - главен мениджър на Локомотив Пловдив.

Скандалът

"Имаме официално писмо от Българска федерация баскетбол, буквално на 19 декември получено. В което Българска федерация по баскетбол разрешава да се играе в зала "Младост". Настилката пътува към Шумен, веднага след Нова година ще започне монтажът на новата настилка.", обясни президентът на БК Шумен Янко Янков.

От Локомотив Пловдив алармираха, че, по думите им, треньорът на домакините - Росен Барчовски, е оказал натиск към Българската федерация по баскетбол с цел - двубоят да се проведе в Шумен.

"Никога през живота си, ама никога такова нещо не бих си позволил. Водил съм разговори, но не с отговорни хора от федерацията, а с някои от клубовете. Самите клубове, включително и Локомотив Пловдив, са гласували, приели, както и Управителният съвет на Федерацията, това да бъде резервната зала на Шумен.", каза Барчовски.

В тези условия в крайна сметка двубоят се проведе, а гостите от Локомотив Пловдив стигнаха до победата - 107:90.

скандал баскетбол Шумен локомотив пловдив условия зала росен барчовски янко янков димитър чанков

