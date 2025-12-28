Мач, въпреки скандални условия (ВИДЕО)

Ниска температура в залата, отстояние до трибуните под регламентираното, съблекални в лош вид и размери на игралното поле, които не отговарят на стандартните изисквания. Заради тези аргументи от Локомотив Пловдив пожелаха двубоят им с Шумен в зала Младост да не се проведе.

Съоръжението е резервен вариант на баскетболния клуб за провеждане на официални срещи, след като настилката в Арена Шумен е обявена за опасна.

"Ние не сме се съгласили, такова нещо. Беше обяснено, че зала Арена Шумен ще бъде готова в рамките на края на ноември. През останалото време отборите, които желаят, идват и гостуват. Имаме състезатели, на които се плащат заплати, не дай си Боже, при контузия, кой ще поеме негативите?", заяви пред bTV Димитър Чанков - главен мениджър на Локомотив Пловдив.

Скандалът

"Имаме официално писмо от Българска федерация баскетбол, буквално на 19 декември получено. В което Българска федерация по баскетбол разрешава да се играе в зала "Младост". Настилката пътува към Шумен, веднага след Нова година ще започне монтажът на новата настилка.", обясни президентът на БК Шумен Янко Янков.

Снимка: НБЛ

От Локомотив Пловдив алармираха, че, по думите им, треньорът на домакините - Росен Барчовски, е оказал натиск към Българската федерация по баскетбол с цел - двубоят да се проведе в Шумен.

"Никога през живота си, ама никога такова нещо не бих си позволил. Водил съм разговори, но не с отговорни хора от федерацията, а с някои от клубовете. Самите клубове, включително и Локомотив Пловдив, са гласували, приели, както и Управителният съвет на Федерацията, това да бъде резервната зала на Шумен.", каза Барчовски.

В тези условия в крайна сметка двубоят се проведе, а гостите от Локомотив Пловдив стигнаха до победата - 107:90.

