bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Баскетбол

Малките "лъвици" останаха с европейско сребро

Националките по баскетбол все пак си извоюваха място в елита

Малките "лъвици" останаха с европейско сребро
fiba.com

Националният отбор по баскетбол за момичета (U16) остана със сребърните медали на европейското първенство, Дивизия Б, провело се в Истанбул.

Селекцията на Лилия Георгиева загуби с 60:77 от Литва във финала. Малките "лъвици" изиграха силни три четвъртини, но съперничките показаха класа в заключителния период и се наложиха убедително.

Националките все пак постигнаха основната си цел в Турция - изкачване в елита.

Снимка: fiba.com

Отново в елита

Над всички за България тази вечер беше Катрина Бозова с 20 точки и 6 асистенции. 17 точки и 6 борби записа Габриела Коцева, а с 13 точки и 7 борби се отчете Деяна Станиславова.

Двата тима се сблъскаха и в груповата фаза, като фаворитките спечелиха и тогава - със 77:62.

Среброто е първо за "лъвиците" от 13 години и трето за под 16-годишните в Дивизия Б. Отборът ни има още едно второ място, както и 3 трети, но в елита.

Момичетата на Георгиева завършиха първенството на Стария континент с 5 победи и 2 загуби. Успехите са срещу Украйна, Гърция, Северна Македония, Босна и Херцеговина и Швейцария, а пораженията от шампиона Литва.

Снимка: fiba.com

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK

Тагове:

България финал баскетбол литва загуба дивизия б U16

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

Отиде си голямо име за родния тенис

Отиде си голямо име за родния тенис
Дядо с бастун от агитката на Левски впечатли света (СНИМКА)

Дядо с бастун от агитката на Левски впечатли света (СНИМКА)
Селфи на Ботев Враца - Черно море и отиваш на концерт на Миле Китич и Драгана

Селфи на Ботев Враца - Черно море и отиваш на концерт на Миле Китич и Драгана
Ямал и Родри идват! Ето с кого Испания ще бори българските национали!

Ямал и Родри идват! Ето с кого Испания ще бори българските национали!

Душан Керкез: Ако нещата в ЦСКА бяха наред, щях да си тръгна сам (ВИДЕО)

Душан Керкез: Ако нещата в ЦСКА бяха наред, щях да си тръгна сам (ВИДЕО)

Последни новини

Ботев Враца удари Черно море под Околчица

Ботев Враца удари Черно море под Околчица
Отиде си голямо име за родния тенис

Отиде си голямо име за родния тенис
Жозе Моуриньо - шампионът по неустойки

Жозе Моуриньо - шампионът по неустойки
Селекционерът на Испания: България много ме притеснява

Селекционерът на Испания: България много ме притеснява
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV