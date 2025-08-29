Малките "лъвици" останаха с европейско сребро

Националният отбор по баскетбол за момичета (U16) остана със сребърните медали на европейското първенство, Дивизия Б, провело се в Истанбул.

Селекцията на Лилия Георгиева загуби с 60:77 от Литва във финала. Малките "лъвици" изиграха силни три четвъртини, но съперничките показаха класа в заключителния период и се наложиха убедително.

Националките все пак постигнаха основната си цел в Турция - изкачване в елита.

Отново в елита

Над всички за България тази вечер беше Катрина Бозова с 20 точки и 6 асистенции. 17 точки и 6 борби записа Габриела Коцева, а с 13 точки и 7 борби се отчете Деяна Станиславова.

Двата тима се сблъскаха и в груповата фаза, като фаворитките спечелиха и тогава - със 77:62.

Среброто е първо за "лъвиците" от 13 години и трето за под 16-годишните в Дивизия Б. Отборът ни има още едно второ място, както и 3 трети, но в елита.

Момичетата на Георгиева завършиха първенството на Стария континент с 5 победи и 2 загуби. Успехите са срещу Украйна, Гърция, Северна Македония, Босна и Херцеговина и Швейцария, а пораженията от шампиона Литва.

