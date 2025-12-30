bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Легендата Дан Колов на пощенска картичка! Откривателят разказва всичко пред bTV (ВИДЕО)

Една тайна на 95 години

Историческа находка за България! Снимка на великия борец Дан Колов, която за първи път вижда бял свят след почти 95 години, бе открита в дигиталния архив на Британската библиотека. Човекът зад откритието е Тихомир Благовестов посветен изследовател и пазител на духа на българските спортни легенди.

Искам да благодаря на Вас и на Вашите зрители за уважението, което всеки път идва от Вас в случая с честването на 130-годишнината от рождението на Дан Колов, и всички други, които никога не сте безучастни и винаги се включвате“, казва пред bTV Благовестов, световен шампион по самбо.

Аз съм като един ръжен или една пръчка, която ръчка в жаравата и помага на огъня да се разгори, метафорично казано. Аз съм този, който иска да популяризира и така да съхрани духа и спомена, всичко свързано с Дан Колов. Просто да го съхраним и най-вече да се запознае младото поколение. Да се запознае и да се надяваме те да го съхранят това е най-важното.“

Как бе открита снимката?

Тази снимка е дигитален вариант от библиотеката, която случайно открих сред много други неща, които съм търсил. И точно тази снимка не е изключение. Бях възхитен, защото тя беше с много добро качество, но за съжаление информацията около нея е оскъдна. Надявам се да намерим повече и да осигурим копие за къщата музей Дан Колов“ в село Сенник.“

Характерът на снимката

Снимката не показва много, но по това, което знам за живота на Дан Колов и времето, в което е живял, тя е от пощенска картичка. Едно време така са кореспондирали. Може би е била предназначена за приятели и фенове. Отзад има негов автограф вашите зрители могат да го видят в нашата група Съхранение на духа и спомена за Дан Колов“. Това е рядък подпис, тепърва ще се поинтересуваме в дълбочина.“

Заветът на Дан Колов

Значението на находката

Вижте, аз се радвам дори и всеки един детайл, който може да бъде полезен за живота на Дан Колов бил той спортен или личен е много важен за България. Колкото повече го опознаваме, толкова повече се гордеем. Това е част от историята било то Дан Колов или други личности като Васил Левски, Христо Ботев, Георги Стойков Раковски. Колкото повече ги опознаваме, толкова повече усещаме гордостта, която е нужна.“

Находка е. Не физически, защото много неща се дигитализират, но това е форма на съвремието, която ни помага. Надявам се институция да предостави копие в България.“

Попаднала случайно в Британската библиотека?

Честно казано, нямам никакви предположения. На сайта пише, че е направена преди 1930-а година и за друго можем само да гадаем. През този период той е бил на много места. Аз не обичам да давам заключения, когато не съм 100% сигурен.“

20 невероятни факта за Дан Колов

Името и символиката

Мисля, че Дан“ е изписано на латиница, а Колов“ на кирилица. Дали има символика не знам. По този начин рядко засичаме негови подписи. Той е огромна личност, за която смятаме, че знаем много, но всъщност още нищо не знаем.

Контакт с Британската библиотека

Не съм имал контакт лично. Най-голям ефект ще има, ако институция се включи. Но каквото зависи от мен, ще го направя. Искрено се надявам копията да бъдат тук. Това е споменът, духът и историята. Без тези неща оставаме само с думи, които нямат тежест и аргумент.“

Лична отдаденост и мисия

Аз се занимавам с това вече 15 години. Първото, което направихме в къщата музей, беше да окосим тревата с ръчна коса беше до врата ми. Малко ми стана обидно и жалко, но казах, че никога повече няма да го видим така. За мен това не е работа това е удоволствие, личен ангажимент, в който влагам време, внимание и обич.“

За Дан Колов

Дан Колов значи много. Хората трябва да ценят будителите и личностите около себе си. Говоренето изисква действия. България не се нуждае от еволюция, а от малки, последователни и неуморни стъпки, за да не бъде забравено утре.“

Ето я: Снимка на Дан Колов, която никой не е виждал!

