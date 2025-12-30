Вече му се смеят: Аржентинска звезда е с парализа на лицето (ВИДЕО)

bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Аржентинският нападател Лукас Окампос се възстановява от парализа на лицето. Тя вероятно е причинена от вирус, а футболистът ще трябва да прекара минимум 2 седмици в пълен покой.

Окампос носи екипа на мексиканския Монтерей. А в Европа прави кариера с Монако, Марсилия, Милан, Севиля и Аякс.

"Лукас Окампос е получил парализа на лявата страна на лицето, вероятно с вирусна етиология. Играчът е бил прегледан от специалист, който е определил подходящото лечение", се посочва в съобщението на клуба му.

Падане от скейтборд

Новината идва само два дни преди старта на шампионата Клаусура. И е в следствие на причудлив домашен инцидент, който Окампос претърпява месеци по-рано.

Футболистът пада от скейтборд, докато бърза да помогне на една от дъщерите си по време на урок по конна езда... При падането чупи китката си и получава травма на лицето, заради което отсъства от игра в продължение на два месеца.

Лукас се присъедини към Монтерей през септември 2024 година, но оттогава е в безкрайна серия от контузии и странни наранявания, които му пречат да играе редовно. А феновете на тима вече го взимат на подбив с мемета.

 Lucas Ocampos en las escaleras de su casa, para no viajar a pretemporada.

