Може ли Александър Везенков да бъде новият Кауай Ленард?

Тук може да се намеси Спортист номер 1 на България за 2022 и 2023 година Александър Везенков. Към Скоти Барнс, който стана част от All-Stars отбора за 2024 г., и Имануел Куикли, който бе привлечен в началото на календарната година, сега се присъединява най-добрият играч в Евролигата за 2023 г.

В началото на годината тимът се раздели с Паскал Сиакъм, който трябваше да влезе в големите обувки на Ленард. Крилото, което прекара 8 години в Торонто, беше в центъра на плановете за бъдещето на отбора, но решението на треньора Дарко Раякович бе да заложи на младоците. Точно Раякович е причината Везенков да предпочете канадците пред завръщане в Европа, спекулират някои.

Former EuroLeague MVP and Sacramento Kings forward Sasha Vezenkov will continue his career in Toronto pic.twitter.com/3NmxjbNuHQ