bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Баскетбол

НА ЖИВО: Азербайджан - България, мач от квалификациите за Евробаскет 2027

Срещата може да гледате ексклузивно на VOYO.BG

НА ЖИВО: Азербайджан - България, мач от квалификациите за Евробаскет 2027
Lap.bg

Българският женски национален отбор по баскетбол играе първата си среща от квалификациите за европейското първенство през 2027 г. 

"Лъвиците" гостуват на Азербайджан в 13:00 ч., като мача може да гледате пряко и ексклузивно само на онлайн платформата ни VOYO.BG.

Следете тук:

Първа четвърт:

Начало на мача! 

Състав:

23 Гергана Иванова, 33 Карина Константинова, 29 Катрин Стоичкова, 13 Радостина Христова, 7 Борислава Христова, 9 Илияна Георгиева, 3 Янина Тодорова, 5 Юлияна Вълчева, 1 Валерия Алексиева, 34 Преслава Колева, 77 Ивана Бонева, 00 Кайла Хилсман

Селекционер: Таня Гатева

Снимка: Българска федерация по баскетбол

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK

 

Тагове:

България баскетбол жени национален отбор европейско първенство квалификации азербайджан

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

Епизод 2: Стоян Копривленски - в тих режим по пътя към шумните успехи (ВИДЕО)

Епизод 2: Стоян Копривленски - в тих режим по пътя към шумните успехи (ВИДЕО)
Земята я научи на труд, баскетболът — на величие (ВИДЕО)

Земята я научи на труд, баскетболът — на величие (ВИДЕО)

"Тихият убиец": Защо елитен защитник е здрав, а се чувства болен?
Никола Цолов дебютира във Формула 2 още този месец

Никола Цолов дебютира във Формула 2 още този месец
Елате в рая с Григор Димитров и Ейса Гонсалес (СНИМКИ и ВИДЕО)

Елате в рая с Григор Димитров и Ейса Гонсалес (СНИМКИ и ВИДЕО)

Последни новини

"Тихият убиец": Защо елитен защитник е здрав, а се чувства болен?
Маскирани нахлуха в къщата на Стърлинг. Той ги посрещна с нож!

Маскирани нахлуха в къщата на Стърлинг. Той ги посрещна с нож!
Елате в рая с Григор Димитров и Ейса Гонсалес (СНИМКИ и ВИДЕО)

Елате в рая с Григор Димитров и Ейса Гонсалес (СНИМКИ и ВИДЕО)
Първа стъпка към мечтата: Къде да гледате Азербайджан - България днес?

Първа стъпка към мечтата: Къде да гледате Азербайджан - България днес?

bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV