НА ЖИВО: Азербайджан - България, мач от квалификациите за Евробаскет 2027

Българският женски национален отбор по баскетбол играе първата си среща от квалификациите за европейското първенство през 2027 г.
"Лъвиците" гостуват на Азербайджан в 13:00 ч., като мача може да гледате пряко и ексклузивно само на онлайн платформата ни VOYO.BG.
Първа четвърт:
Начало на мача!
Състав:
23 Гергана Иванова, 33 Карина Константинова, 29 Катрин Стоичкова, 13 Радостина Христова, 7 Борислава Христова, 9 Илияна Георгиева, 3 Янина Тодорова, 5 Юлияна Вълчева, 1 Валерия Алексиева, 34 Преслава Колева, 77 Ивана Бонева, 00 Кайла Хилсман
Селекционер: Таня Гатева
