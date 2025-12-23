Ламин Ямал и апартаментът му, който ще докара инфаркт на майка ви (ВИДЕО)

Ламин Ямал, освен че е един от най-добрите футболисти в света в момента, явно е и доста услужлив.

С настъпването на коледните празници и съответно на времето, което ще прекарате с родителите си, подмятанията, че навсякъде е разхвърляно, са неизбежни.

Е, точно тогава може да покажете на майка си... апартамента на младият ас на Барселона.

Къде живее Ямал?

В момента футболистът обитава тристаен апартамент. Още от вратата ви посрещат купчини от дрехи, различни торби и кашони, безброй закачалки.

"Не съм много подреден, но все пак ще се местя скоро", обяснява Ямал.

Той е в процес на финализиране на сделката за имението, в което живяха Жерар Пике и Шакира в щастливите години от брака си. Къщата е с пазарна стойност от 15 млн. евро и със сигурност там ще има повече място за... хилядите вещи на Ямал.

Сега, някъде около купчините с дрехи, чанти и обувки, стоят и трофеите на испанеца - медалът и шампионският пръстен от европейското първенство, една от статуетките за Най-добър футболист в мач от Шампионската лига, трофеят "Златно момче" и още няколко.

Специално място има за топката, с която Ямал вкара гол във вратата на Франция на европейското първенство на полуфинал, а след това "Ла Роха" спечели титлата.

Планинската стая

Ямал е наясно, че е доста разхвърлян, като дори разказва, че нарича една от стаите си "планинската стая", защото... в нея трупа планини от дрехи.

В "Стаята за концентрация" пък има видеоигри и... DJ сет. Ямал признава, че мечтата му е да пуска музика на партита!

"Може да не съм 50 cent, да нямам къщата на 50 cent, но имам... това" - хвали се футболистът с плоча на DR. Dre с личен автограф.

Ванилия

Ямал е категоричен - в къщата му трябва да мирише само на ванилия!

Във всяка една от стаите той има ароматизатор, за който твърди, че е платил 1 евро.

"Всичко тук е с мирис на ванилия! Ванилия, ванилия, ванилия... Това е любимият ми аромат"

Без гадже, но с бисквитки

Наскоро Ямал приключи връзката си с певицата Ники Никол. От тогава той няма приятелка, а проблемът се оказват... бисквитките.

Звездата на Барса държи кутия с вкусотии до леглото си.

"Винаги заспивам много рано. Опитвам се да е така, но се будя през нощта, проверявам колко е часа и... ям бисквити. Обожавам ги! Това е перфектният сценарии! И затова нямам приятелка!", разказва Ямал.

