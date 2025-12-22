bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Над 700 души и една кауза - животът на Любослав Пенев

Битката на една легенда събра ЦСКА

Близо 63 000 лева са събрани от Фондация ЦСКА за лечението на Любослав Пенев. И днес емблематични фигури за "червените" изразиха подкрепа към легендарният нападател.

702 души са се включили до този момент в кампанията на ЦСКА за събиране на средства за лечението на Ел Голеадор, който се бори с онкологично заболяване в германска клиника.

“Това е едно уникално момче. Никой не очакваше нещо подобно, играхме три-четири месеца по-рано тенис заедно. Само късмет и Господ да е с него, и добрите доктори да му помогнат“, сподели Георги Илиев.

Снимка: bgnes

„Любо е мое момче, и Боби. С Мария (б.р. - Петрова), не ми е удобно, но кореспондирам, дава ми някои информации. За Хубчев знам, че е малко по-добре.

Добри новини! Любо Пенев с първа терапия!

Преди време направихме една фондация за ветераните, помагахме на всички, независимо от клубна принадлежност. Трябва и сега да го направим пак“, добави Валентин Михов.

Снимка: Lap.bg

От червения клуб и фенове днес пуснаха специална фланелка с лика на легендарния нападател.

В неделя, близо 20 000 лева бяха събрани за Пенев на благотворителен турнир в „Драгалевци“.

България вярва! Над 19 000 лв. събрани за Любо Пенев
 
Тагове:

рак пари лечение цска валентин михов драгалевци турнир любослав пенев кауза георги илиев Ел Голеадор

