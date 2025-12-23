Двама българи сред най-добрите спортисти на Балканите за 2025 г.

Двама българи намериха място сред десетте най-добри в класацията за Спортист на Балканския полуостров!

Това стана ясно, след като бяха публикувани десетте с най-много гласове в традиционната класация.

Тя се провежда за 52-ри път, като в нея гласуват информационните агенции от всички страни в региона - България, Гърция, Румъния, Турция, Северна Македония, Сърбия, Черна гора, Хърватия, Босна и Херцеговина, Кипър, Албания, Косово.

За 2025 г. за приза ще се борят Александър Николов и Карлос Насар.

Успехите

Двамата българи са фаворити и за класацията Спортист на годината у нас.

През 2025 г. Александър Николов бе основната движеща сила на мъжкия национален отбор по волейбол, който спечели сребърните медали от световното първенство във Филипините.

Снимка: fivb.com

Той беше най-резултатен на шампионата и влезе в идеалния отбор!

Карлос Насар продължи шампионския си път, като спечели и европейска (със световен рекорд в изтласкването), и световна титла (със световен рекорд в изтласкването и двубоя).

Снимка: Getty Images

Точки за класацията за 2025 година получиха още Александър Везенков, Ангел Русев, Божидар Саръбоюков, Стилияна Николова, Тервел Замфиров.

Конкуренцията

В това допитване няма да им е хич лесно, тъй като конкуренцията е жестока.

За престижното признание се борят още:

Алперен Шенгюн (Турция) – баскетбол

Давид Попович (Румъния) – плуване

Дистрия Красничи (Косово) – джудо

Емануил Каралис (Гърция) – лека атлетика

Зринка Лютич (Хърватия) – ски-алпийски дисциплини

Никола Йокич (Сърбия) – баскетбол

Стефанос Дускос (Гърция) – гребане

Янис Адетокунбо (Гърция) – баскетбол

Победителят ще стане ясен на 18 февруари 2026 г.

Снимка: Lap.bg

19 българи са печелили приза, като Стефка Костадинова има 5 отличия - 1985, 1987, 1995, 1996, 1997.

Григор Димитров спечели класацията през 2017 г.

През 2024 г. бе отличен Милтиадис Тентоглу, който стана олимпийски, европейски и световен шампион в зала в скока на дължина.

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK