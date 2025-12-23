На 44: Секссимволът на тениса роди четвърто дете!

Страхотни новини от последната нощ! Дни преди Коледа на бял свят се появи четвъртото дете на Анна Курникова и Енрике Иглесиас!

Щастливите родители споделиха новината в социалните мрежи със снимка на новороденото и кратък емоционален текст: "Моето слънчице, 17 декември 2025 г."

В първите дни след раждането семейството явно е решило да запази личното си пространство и съобщи новината седмица по-късно.

View this post on Instagram A post shared by Anna Kournikova Iglesias (@annakournikova)

На 44

Това е четвърто дете за бившата тенисистка, която стана известна не толкова с играта си на корта, колкото с външния си вид.

Ана Курникова е на 44 години. С популярният певец Енрике Иглесиас имат близнаци - Луси и Николас (на 8), и още една дъщеря Мари (на 5).

Курникова е родена в Москва през 1981 г. На 16 започва професионалната си кариера в тениса, като бързо става любимка на феновете и телевизионните камери не спират да я следят.

Снимка: Getty Images

Най-доброто ѝ постижение е полуфиналът на "Уимбълдън" през 1997 г. През 2001 г. достига четвъртфинал на Откритото първенство на Австралия.

Най-високото класиране в световната ранглиста на красивата блондинка е 8-ото място от ноември 2000 г.

Семейството

Курникова и Иглесиас се запознават след като той я кани да участва във видеоклипа на песента му "Escape" през 2001 г.

Снимка: Getty Images

Две години по-късно рускинята слага край на кариерата си на корта и започва да избягва медиите появи.

Дори четвъртата ѝ бременност бе разкрита късно, чрез папарашки снимки.

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK