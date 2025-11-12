bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Земята я научи на труд, баскетболът — на величие (ВИДЕО)

Пенка Стоянова е диригентът на отбора, който преди 45 години превърна невъзможното във възможно

За Пенка Стоянова е трудно да се говори в минало време. Тя е от онези редки дарове за българския спорт шампион с душа, която докосва.

Успя да превърне таланта в съдба, труда в път, а мечтата в върхове, които още блестят.

Среброто от Москва ’80 е само част от историята ѝ; истинската ѝ победа е, че успя да вдъхне на България чувство на гордост и надежда усещане, от което днес имаме нужда повече от всичко.

Родена на 21 януари 1950 г. в село Каравелово, край Карлово, тя казва, че спортът не е нещо, което избираш“ той те намира. И точно това се случва с нея.

Първоначално тренира гимнастика, но съдбата я води към баскетболната зала. Висока, силна, с природен усет към топката, тя бързо се откроява сред връстниците си. На 15 вече е в спортното училище в Пловдив, а оттам в Марица, където започва да пише легендата си.

Цених труда си, защото съм копала и сяла. Когато си извървял пътя от корена до върха, знаеш цената.“

Голямата сцена

Пенка Стоянова дебютира за националния отбор, когато е само на 17 години. Онези, които са работили с нея, разказват, че тя съчетава две редки качества безкрайно трудолюбие и вдъхновяващо спокойствие.

Когато е на терена, сякаш никога не е в паника. Когато топката лети към нея, тя знае какво да прави. А когато отборът губи никога не навежда глава.

В следващите години Стоянова става неразделна част от състава, с който България записва исторически успехи. Олимпийските игри в Монреал'76 са първият голям връх там тя е сред топ реализаторите. Но истинското изпитание предстои четири години по-късно.

Моментът, в който България спря да дишa

Игрите в Москва'80 са белязани от напрежение политическо, световно, спортно. Женският ни национален отбор по баскетбол заминава с ясна мисия да покаже, че трудът и българският дух могат да превърнат невъзможното във възможно.

Явлението

Отборът на Иван Гълъбов е много силен: опит, талант и невероятна сплав от характери Пенка Методиева, Петкана Макавеева, Диана Дилова, Снежана Михайлова, Надка Голчева, Красимира Богданова, Ваня Дерменджиева, Силвия Германова, Евладия Славчева, Ангелина Михайлова и Костадинка Радкова.

А в средата тя Пенка Стоянова, капитан и лидер. Тя е моторът, човекът, който в най-трудните моменти не принадлежи на страха, а на играта.

Пътят

България преминава през груповата фаза с тежки, напрегнати мачове. Съперниците са силни домакинът СССР, Италия, Куба, Унгария. Но нашите действат като часовников механизъм.

Пенка по-късно ще каже: Сребърният медал от Москва е най-високото отличие в историята на женския ни баскетбол. И той е изстрадан.“

Финалът

СССР има огромно предимство силен състав, Уля Симеонова, публика, необикновена атмосфера.

Финалът е драматичен. Пенка е в ролята на истински диригент всяко подаване, всяка борба под коша, всяка минута на терена носи печата на нейния характер.

Макар победата да остава за СССР (104:73), сребърният медал блести като злато за страната ни, а за Стоянова като най-яркия символ на нейната кариера.

През цялата си кариера тя изиграва близо 600 мача за националния отбор рекорд, който говори сам за себе си.

Но това, което я прави още по-голяма, е начинът, по който се отнася към младите. Никога не се е възприемала като звезда и никога не е гледала отвисоко на таланта на другите.

Имах цели и мечти следвах ги и просперирах. На никого не давам формула за успеха той е личен. Но трудът и волята винаги печелят.“

Историите около нея разказват за човек с мек характер и твърди принципи. За съотборничка, на която всички са вярвали безусловно.

Признателна е и една от бившите съотборнички на Пенка Стоянова - Ваня Дерменджиева.

"Лиших се от много неща, но всичко си струваше. През 1974 г. за първи път попаднах в националния отбор на България за девойки младша възраст. При жените започнах да играя през 1978 г. Исках да бъда като Пенка Стоянова. Тя беше най-добрата ни баскетболистка. Тя ми беше идол“, споделя пред bTV бившата националка.

Последният урок

Пенка Стоянова ни напусна на 16 август 2019 г., но светлината ѝ не. Тя остава в залите, по чиито настилки е оставяла мечтите си, в спомените на тези, които са я познавали, в гласовете, които още я споменават с обич.

Остава и в онова тихо усещане, че истински великите хора не се измерват с медалите си, а с човечността, която оставят след себе си.

Тя ни подари урок, който никога няма да остарее: силата не е в победата, а в пътя. Величието не е в резултата, а в характера.

И докато се произнася името ѝ, докато някое дете посяга към баскетболна топка и поднася към коша, мечтаейки да бъде смело Пенка ще е тук…

ПОСТИЖЕНИЯ

Участва в 8 европейски първенства. 

Сребърна медалистка от шампионата във Варна през 1972 г. и бронзова от шампионата в Клермон Феран през 1976 г.

Има 8 първи места от участие в 12 балканиади и още 2 трети места на младежки фестивал и универсиада.

Включена 3 пъти (1972, 1976 и 1981 г.) в сборния отбор на Европа, на който е и капитан.

Трикратна шампионка на България с Марица с треньор Тенчо Начев (1971, 1973, 1974).

Два пъти финалист за Купа Лиляна Ронкети– 1979 и 1980.

Капитан на всички държавни гарнитури; от 1974 до 1981 г. капитан на женския национален отбор.

Първата българска баскетболистка, играла професионално в чужбина (Италия, Рома 1981–1983).

Включвана в символичните петици на Европа от Кориере дело спорт“.

Наградена лично от президента на Италия през 1969 г.

Два пъти Спортист 1 на Пловдив; през 1985 г. организиран първия ѝ бенефисен мач.

Включена в списъка на FIBA (2007) сред 35 състезатели, допринесли за развитието на световния баскетбол през второто петдесетилетие на XX век.

