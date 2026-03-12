bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
74 години вдъхновение: Надка Голчева празнува днес!

74 години вдъхновение: Надка Голчева празнува днес!

На днешния ден – 12 март, 1952 г., в малкото село Чуричени се ражда една невероятна жена, чиято енергия, талант и упоритост остават завинаги в историята на българския баскетбол – Надка Голчева.

Израснала в Петрич, тя прави първите си стъпки в баскетбола под ръководството на треньора Димитър Сенгелиев. Но амбицията ѝ е огромна – и не спира дотам. През 1969 г. брат ѝ я води в София. Там, на квартира с други състезателки, тя доказва с всеки ден, с всяка тренировка, че мечтите се постигат с труд, страст и дисциплина.

Следва изключителна кариера с Левски-Спартак и националния отбор. С националния отбор печели бронзов медал на Олимпийските игри в Монреал'76 и сребърен медал в Москва'80. С клуба има шест титли на България, девет Купи на България, два пъти печели Купа „Лиляна Ронкети“ и е носител на КЕШ, всичко това като капитан на Левски-Спартак.

Мнозина пазят спомени за невероятните ѝ пробиви под коша, финеса, точната стрелба и умната ѝ игра като незаменим плеймейкър.

41 години след

„Може би аз съм една от състезателките на Левски и националния отбор, която има единствено трите купи на Левски, плюс двете олимпиади на националния отбор с медалите, плюс европейски първенства, сребърни медали — през 1972 и 1983 г.

Бронз имаме и в Клермон Феран през 1976-а. Всичко, което съм постигнала, е с цената на много труд. Правиха се много лагери, много контакти. Ние бяхме един от отборите, които след Монреал два-три пъти сме ходили в Щатите и Канада. Канеха ни и искаха да ни гледат“, споделя Надка в поредицата на bTV „45 години шампиони“, посветена на героите ни от Олимпийските игри в Москва 1980.

Честит рожден ден, г-жо Голчева! Нека всеки следващ ден ви носи същата радост, светлина и щастие, с които вие дарявате всички около себе си. Вашият живот и постижения са вдъхновение за поколенията!

Тагове:

рожден ден вдъхновение левскиспартак москва 1980 Надка Голчева Монреал 1976 45 години шампиони

