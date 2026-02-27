Пини Гершон получава ключов помощник

Българският баскетбол с нов силен ход. Людмил Хаджисотиров официално се присъединява към проекта на Пини Гершон за развитие на подрастващите национали.

Бившият наставник на Рилски спортист поема ключовата роля на главен треньор „Развитие“ в мъжкото направление при подрастващите. Мисията му е ясна – изграждане и налагане на единна методика и философия на играта във всички възрастови гарнитури от 14 до 20 години.

Предизвикателствата започват

Националите до 16, 18 и 20 години излизат на европейската сцена, а 18-годишните ще водят тежка битка за оцеляване в Дивизия А на ФИБА.

Снимка: Lap.bg

Хаджисотиров ще работи рамо до рамо с Гершон, който заема поста директор „Развитие“, като фокусът няма да бъде само върху националните селекции. Новият тандем ще координира и взаимодействието с клубните треньори и ръководства – там, където се гради бъдещето на мъжкия ни баскетбол.

Това е той

Людмил Хаджисотиров е роден на 13 ноември 1980 г. в София. Завършва средно образование в САЩ, като е единственият българин, минал през баскетболната програма на Уинчиндън. Колежанската му кариера преминава през престижните Бостън Колидж и Мейн. Носи спортни гени – баща му Людмил Хаджисотиров-старши, е легенда на българската водна топка.

Снимка: Lap.bg

Удо, както е известен в спортните среди Хаджисотиров, е завършил треньорската школа на ФИБА – FECC – FIBA COACHING SERTIFICATE (2011-2013), където е в Toп 4 на своя клас. Има завиден опит като треньор в националните отбори за юноши в различните възрасти. Той е старши-треньор на 20-годишните юноши, които през 2015 г. участват на европейско първенство в Дивизия А.

През 2014 г. е старши-треньор на 18-годишните юноши на европейското първенство в Дивизия Б в София, а през 2012 г. е помощник треньор на 16-годишните юноши на първенството на Стария континент в Дивизия А. Удо е бил и помощник-треньор на мъжкия ни национален отбор (2012 г.), като през миналото лято се включи в ролята си на главен треньор и ментор на 16-годишните юноши на европейското първенство в Скопие.

На клубно ниво като треньор, Людмил Хаджисотиров има във визитката си три спечелени купи на България начело на Рилски спортист (2018, 2021, 2022), две Суперкупи на България (2021, 2022). Два пъти е вицешампион в НБЛ (2021, 2022), три пъти бронзов медалист в НБЛ (2017, 2018), три пъти е шампион в редовния сезон в НБЛ (2021, 2022, 2023). Треньор №1 на годината в България (2022). Най-етичен треньор на България (2020-2021).

Снимка: Lap.bg

Людмил Хаджисотиров е отлично познато име на Пини Гершон от периода, в който легендата ръководи мъжкия ни национален отбор на България (2008-2009). Още тогава Гершон продрече на Удо треньорска кариера след края на състезателната кариера. Като играч той носи екипа на Славия, ЦСКА, Левски, Спартак МВР в България, а зад граница защитава цветовете на Женева Девилс.