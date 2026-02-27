bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Баскетбол

Пини Гершон получава ключов помощник

Людмил Хаджисотиров ще гради бъдещето на националите

Пини Гершон получава ключов помощник
Lap.bg

Българският баскетбол с нов силен ход. Людмил Хаджисотиров официално се присъединява към проекта на Пини Гершон за развитие на подрастващите национали.

Бившият наставник на Рилски спортист поема ключовата роля на главен треньор „Развитие“ в мъжкото направление при подрастващите. Мисията му е ясна – изграждане и налагане на единна методика и философия на играта във всички възрастови гарнитури от 14 до 20 години.

Предизвикателствата започват

Националите до 16, 18 и 20 години излизат на европейската сцена, а 18-годишните ще водят тежка битка за оцеляване в Дивизия А на ФИБА.

Снимка: Lap.bg

Хаджисотиров ще работи рамо до рамо с Гершон, който заема поста директор „Развитие“, като фокусът няма да бъде само върху националните селекции. Новият тандем ще координира и взаимодействието с клубните треньори и ръководства – там, където се гради бъдещето на мъжкия ни баскетбол.

Това е той

Людмил Хаджисотиров е роден на 13 ноември 1980 г. в София. Завършва средно образование в САЩ, като е единственият българин, минал през баскетболната програма на Уинчиндън. Колежанската му кариера преминава през престижните Бостън Колидж и Мейн. Носи спортни гени – баща му Людмил Хаджисотиров-старши, е легенда на българската водна топка.

Снимка: Lap.bg

Удо, както е известен в спортните среди Хаджисотиров, е завършил треньорската школа на ФИБА – FECC – FIBA COACHING SERTIFICATE (2011-2013), където е в Toп 4 на своя клас. Има завиден опит като треньор в националните отбори за юноши в различните възрасти. Той е старши-треньор на 20-годишните юноши, които през 2015 г. участват на европейско първенство в Дивизия А.

Пини Гершон извика внук на носителка на купа

През 2014 г. е старши-треньор на 18-годишните юноши на европейското първенство в Дивизия Б в София, а през 2012 г. е помощник треньор на 16-годишните юноши на първенството на Стария континент в Дивизия А. Удо е бил и помощник-треньор на мъжкия ни национален отбор (2012 г.), като през миналото лято се включи в ролята си на главен треньор и ментор на 16-годишните юноши на европейското първенство в Скопие.

На клубно ниво като треньор, Людмил Хаджисотиров има във визитката си три спечелени купи на България начело на Рилски спортист (2018, 2021, 2022), две Суперкупи на България (2021, 2022). Два пъти е вицешампион в НБЛ (2021, 2022), три пъти бронзов медалист в НБЛ (2017, 2018), три пъти е шампион в редовния сезон в НБЛ (2021, 2022, 2023). Треньор №1 на годината в България (2022). Най-етичен треньор на България (2020-2021).

Снимка: Lap.bg

Людмил Хаджисотиров е отлично познато име на Пини Гершон от периода, в който легендата ръководи мъжкия ни национален отбор на България (2008-2009). Още тогава Гершон продрече на Удо треньорска кариера след края на състезателната кариера. Като играч той носи екипа на Славия, ЦСКА, Левски, Спартак МВР в България, а зад граница защитава цветовете на Женева Девилс.

Денят на мача! България излиза за втора победа по пътя към европейското първенство!
Тагове:

сащ образование мисия пини гершон фиба людмил хаджисотиров Дивизия А главен треньор Развитие Уинчиндън

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

Наркосхема в хотел, български футболист е зад решетките (СНИМКА)

Наркосхема в хотел, български футболист е зад решетките (СНИМКА)
Крем за ръце за малко да осуети жребия за Шампионска лига (ВИДЕО)

Крем за ръце за малко да осуети жребия за Шампионска лига (ВИДЕО)
Отново Реал - Сити в Шампионската лига! Вижте целия жребий!

Отново Реал - Сити в Шампионската лига! Вижте целия жребий!

Нова победа за Лора Христова! Подкрепиха я 21 000!

Нова победа за Лора Христова! Подкрепиха я 21 000!
Денят на мача! България излиза за втора победа по пътя към европейското първенство!

Денят на мача! България излиза за втора победа по пътя към европейското първенство!

Последни новини

Националите по вдигане на тежестите остават на улицата!

Националите по вдигане на тежестите остават на улицата!
Наркосхема в хотел, български футболист е зад решетките (СНИМКА)

Наркосхема в хотел, български футболист е зад решетките (СНИМКА)
От една продадена кола до олимпийския връх

От една продадена кола до олимпийския връх
Две от трите жалби за избора на Асен Златев паднаха

Две от трите жалби за избора на Асен Златев паднаха

bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV