Ще играе ли Везенков в ключовия мач с Норвегия? (ВИДЕО)

Най-добрият български баскетболист - Александър Везенков, има шанс да се присъедини към националния отбор за ключовия сблъсък с Норвегия в евроквалификациите.

Това разкри селекционерът Любомир Минчев при завръщането на тима от Ереван.

В последната седмица "лъвовете" допуснаха поражение от Норвегия и стигнаха до убедителен успех над Армения с 20 точки разлика.

Работи се

"Има някаква нервност, но това с времето ще го поправим. Този отбор мисля, че тепърва ще започне да расте. Доста ме е яд и мен за този първи мач, но продължаваме напред. Ще работим и чакаме лятото.", коментира националът Павлин Иванов.

За да спечели своята група, тимът ни трябва да запише домакински успех над Норвегия с поне 10 точки разлика. За решителния сблъсък на 5 юли има шансове и Александър Везенков да се присъедини към тима.

"Да се надяваме да са здрави, тогава нямат мачове. Ще видим как ще бъде и какво ще направим. Има 3 месеца до този момент. Първо трябва да гледаме да победим. Това е, вече разликата - след това се гледа. Щеше да е фатално, ако бяхме паднали вчера. Тогава щеше да е почти невъзможно да се класираме на първо място.", заяви треньорът Минчев.

Натурализираният американец - Дий Бост, е със скъсан менискус.