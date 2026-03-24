„Не мисля, че сме кацнали на Луната“ (ВИДЕО)

Звездата на Бостън Дерик Уайт прави страхотен сезон в НБА, отборът в момента е втори в Източната конференция (47/24) и чака началото на плейофите.

През това време 31-годишният американски плеймейкър говори по тема, която предизвика буря в социалните мрежи.

„Не бих се нарекъл конспиративен теоретик. Обичам да споря и ми хареса туит на един комик, който написа: „Мислите ли, че правителството казва истината в 100% от случаите?“. Това ми беше наистина смешно. Той наскоро говори за кацането на Луната.

Не мисля, че сме кацнали на Луната. Аз съм от тези, които не вярват в това. Имам и други конспиративни теории, може би сега не е подходящият момент да ги разобличавам...“, каза Уайт в подкаста си.

Думите му резонираха и предизвикаха полемика. Има такива, които го подкрепят, и такива, които твърдят, че трябва да мълчи и да не казва подобни неща отново...