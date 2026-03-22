17 000 души и един българин в Мартенската лудост: Гавалюгов ексклузивно пред bTV (ВИДЕО)

Само 48 часа след последния си мач в САЩ – загуба от Кентъки с 84:89, българският гард Александър Гавалюгов се прибра в България и бързо се потопи в родната действителност. Той изгледа на живо двубоя между Балкан и Рилски спортист в „Арена Ботевград“.

„Веднага след мача си купих първия възможен билет за София. Кацнах около 1 часа и направо дойдох да гледам срещата. Радвам се, че съм тук – това е малко почивка у дома“, сподели той ексклузивно пред bTV.

„Ботевградчанинът и съотборниците му от Санта Клара не успяха да прескочат първия кръг на финалния турнир в университетския баскетбол в САЩ, известен като „Мартенската лудост“, след като отстъпиха след продължение срещу фаворита Кентъки.

Двата отбора се срещнаха в първия кръг на регион Среден Запад, а двубоят се игра в Сейнт Луис. „Дивите котки“ от Университета на Кентъки са една от най-успешните баскетболни програми в колежанския баскетбол със своите 8 титли и традиционно изпращат играчи в НБА почти всяка година.

Юношата на Балкан се включи от пейката в срещата и бе сред основните действащи лица за своя тим, завършвайки като третия най-резултатен играч на Санта Клара с 16 точки, 6 борби и 5 асистенции за 32 минути на паркета.

Пред нашия екип националът ни призна, че атмосферата е била незабравима: „Гледал съм March Madness от малък по телевизията и винаги съм се възхищавал на емоцията във всеки мач. Да го усетя на живо пред 17 000 души беше уникално преживяване.“

Той открои и драматичните последни секунди като един от най-запомнящите се моменти:

„Последните секунди бяха невероятни – кошове от двете страни, включително и стрелба от центъра. Това беше истински March Madness момент.“

Пътят от Ботевград до американския колежански баскетбол

За младия баскетболист участието му в колежанския баскетбол в САЩ е доказателство, че мечтите са постижими:

„Няма невъзможни мечти. Всичко е възможно, стига да вярваш и да работиш за тях.“

Тимът му завърши сезона с 15 победи и само 3 загуби в конференцията си.

Гавалюгов разкри и как изглежда ежедневието на колежански баскетболист зад Океана:

„Лекциите започват в 8:00 сутринта, следват още учебни занятия, индивидуална тренировка, фитнес, отборна тренировка, възстановяване, домашни... Лягам си около 21:00–22:00 и ставам около 07:00 сутринта. Денят е много натоварен, но си струва.“

Популярността след силните мачове

След участието си в престижния турнир интересът към българина в социалните мрежи рязко нарасна:

„Само за няколко дни след мача качих около 2000 последователи. Но това не е най-важното. Даже съм изключил известията в Instagram, защото получавах прекалено много съобщения.“

Гавалюгов отправи силно послание към всички деца, които мечтаят да играят баскетбол на високо ниво:

„Пожелавам на повече момчета да усетят това чувство. Най-важното е да вярват в себе си и да работят здраво.“