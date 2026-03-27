Баскетбол

Невероятно! Пране отложи един от най-чаканите баскетболни мачове!

Барселона - Цървена звезда ще закъснее

На една от най-странните причини за отлагане на мач се натъкнахме днес! При това не в някоя долна дивизия, а в най-авторитетния баскетболен турнир в Европа - Евролигата. 

Днес, 27 март, един срещу друг трябва да се изправят Барселона и Цървена звезда. Първоначално този сблъсък трябваше да започне в 21:30 ч. българско време, само че той бе отложен с половин час. 

Причината е... неуспешно пране!

Точно така! Мачът ще закъснее, защото екипите на гостите от Белград са били повредени при пране. 

Трагедията сполетяла потниците и гащетата в Испания, като, според медиите в Сърбия, те са абсолютно негодни за употреба. Повече подробности не се разкриват до момента, но се смята, че прането е било нужно, тъй като преди дни "червено-белите" играха с Баскония и не са се прибирали вкъщи. 

От Цървена звезда веднага са потърсили начин да се справят с проблема. 

От Белград ще изпратят нови екипи на баскетболистите си със самолет. 

Проверка показва, че от сръбската столица до Барселона има два полета днес - в 18:10 и 19:25 ч. Пътуването продължава около 2 часа и 40 минути, като се смята, че екипировката ще пристигне в Каталуния именно по този начин. 

Това е наложило изместването на важната среща. 

А защо сблъсъкът носи токова заряд? Заради класирането, естествено. 

Звезда е на 9-то място в подреждането, а Барселона е 10-и. Всяка точка в този заключителен етап на редовния сезон е важна, тъй като тя определя разпределението за плейофите. 

Първите 6 тима се класират директно, а тези на места между 7 и 10 играят допълнителен тип бараж, като само победителите ще продължат в битата за трофея.

