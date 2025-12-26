Надал: Сега откривам какъв искам да бъда, когато порасна

Малко повече от година след оттеглянето си Рафаел Надал вече не живее като тенисист, макар да остава такъв в паметта на феновете. На 39 години, носителят на 22 титли от Големия шлем приема новия си живот спокойно. „Тази глава е напълно затворена. Не живея, мислейки за времето си като тенисист“, казва той в интервю за AS.

Преходът не е бил драматичен. „Винаги съм си мислел, че ще се оправя в ежедневието си – и така стана.“ Дните му вече нямат строга структура. Няма тренировки по часовник, няма повтарящи се ритуали. Има проекти, срещи, пътувания и свободни следобеди за семейството. „Животът ми е по-хаотичен от преди, но му се наслаждавам.“

Тренира понякога в Академията, но само за удоволствие. „Без никакъв интерес или очакване за каквото и да било.“ Когато гледа тенис, го прави спокойно – като зрител, макар анализът да е неизбежен. „Няма как да не го направя.“

За Синер и Алкарас

За новото поколение е умерен и точен. Не се идентифицира нито със Синер, нито с Алкарас, но вижда разликите ясно. „Карлос е по-непредсказуем и зрелищен. Яник е методичен и изключително солиден.“

Треньорството не е на дневен ред, нито постоянните пътувания. За капитан на Купа "Дейвис" в бъдеще обаче оставя врата отворена. „Животът се променя. Това, което чувстваш днес, не е непременно това, което ще чувстваш утре.“

За Федерер и Джокович

За тактиката си срещу Федерер говори откровено: „Планът беше ясен – да натискам бекхенда му с високи топки, докато мога да мина към форхенда.“ Срещу Джокович нещата били по-сложни: „На твърди кортове, особено в по-късните ми години, беше много трудно.“

Думата „легенда“ все още го смущава. „Когато те нарекат легенда, започваш наистина да се прецакваш“, смее се. И все пак, когато се замисли за 14 титли от „Ролан Гарос“ или 912 седмици в топ 10, признава: „Това е рекорд, с който се гордея. Говори за постоянство.“

Корените му са го спасили от капаните на славата. „Животът в Майорка ми позволи да бъда нормален човек.“ Балансът между публичното и реалното е бил ключов.

За бъдещето

Днес Надал е в етап на търсене. „Откривам какъв бих искал да бъда, когато порасна." Академиите, образованието, туризмът – всичко го интересува, стига да има смисъл. „Малко по малко пътят ще става по-ясен."Като баща няма грандиозни очаквания.

„Надявам се да бъда средностатистически баща.“ А за политиката е ясен и дистанциран: „Би било добре да се върнем към рационалността, да не се обиждаме, да мислим за общото благо. Не бива всичко да изглежда като футболен мач.“

