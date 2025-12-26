Синовете на Диого Жота ще изведат Ливърпул срещу Уулвърхемптън

Синовете на трагично загиналия в автомобилна катастрофа португалски футболист Диого Жота ще излязат на терена преди мача Ливърпул – Уулвърхемптън от Висшата лига заедно с талисманите, които обикновено подгряват публиката, съобщава вестник "Таймс".

Диого Жота е играл и за двата отбора по време на кариерата си. Той почина заедно с по-малкия си брат в катастрофа през юли в Испания. Към момента на трагичния инцидент Жота беше на 28 години.

Снимка: Instagram

Кариерата на Диого Жота

Жота пристигна в Англия от Атлетико Мадрид през 2017-а година. Първоначално бе под наем в Уулвърхемптън, но няколко месеца по-късно парафира с "вълците" за постоянно. През 2020-а година той подписа с Ливърпул за пет сезона, а през май тази година спечели шампионската титла на страната.

Съботната среща между Ливърпул и Уулвс е първата между двата тима от смъртта на футболиста насам.

Вдовицата му Руте Кардосо и двамата им сина – Диниш и Дуарте, присъстваха на първите мачове за сезона както на Ливърпул, така и на Уулвърхемптън през август.

В програмата за мача, която феновете ще получат при влизането на "Анфийлд", мениджърът на Ливърпул Арне Слот се обръща към всички, които все още тъгуват за преждевременната смърт на Диого Жота.

Снимка: Instagram

Посланието на Арне Слот

"Мислите ми са със семейството на Диого Жота. Това ще бъде първата им Коледа без него. Не е моя работа да им казвам къде да търсят утеха... но мога само да се надявам, че любовта и привързаността, които Диого все още излъчва ще им донесат някаква утеха".

Чувството на загуба ще бъде особено силно в събота. Точно като нас, и Уулвс бяха силно афектирани от загубата на такъв специален футболист и човек. Затова мислите ми ще продължат да бъдат и с тях", казва Слот.

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK