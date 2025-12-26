bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Тенис

Григор с мама и тате на Коледа, но къде е Ейса? (СНИМКИ)

Семейна сбирка в Дубай

Григор с мама и тате на Коледа, но къде е Ейса? (СНИМКИ)
https://www.instagram.com

Традицията е спазена. Григор Димитров посрещна Коледа в компанията на своите родители - Мария и Димитър.

Най-добрият ни тенисист е в Дубай, където се подготвя за следващия сезон с новия си треньор Ксавие Малис.

34-годишният Димитров публикува снимки от празничната трапеза. На тях присъства местната художничка и лайфкоуч Самар Джашанкоято е сред най-близките му приятели.

Голямата отсъстваща е приятелката му Ейса Гонсалес.

Снимка: Facebook

Начало на сезона

За Григор стартът на новия сезон ще бъде с един от любимите му турнири - този в Бризбейн. Надпреварата в Австралия започва на 4 януари, а българинът е шампион от 2017 и 2024 г.

Турнирът е отлична загрявка за Australian Open, където не е прескачал трети кръг през последните пет години. 

След това бившият номер 3 в света е заявил участия на турнирите в Далас и Акапулко.

Годината на Григор Димитров

Българинът пропусна почти цялата втора половина на сезон 2025 заради контузията, която получи на 1/4-финалите на "Уимбълдън". Сега влиза в 2026-а с нов щаб, под номер 44, и с амбиции за титла номер 10 в кариерата.

С 31 милиона в джоба: Григор Димитров в очакване на 19-ия си сезон!

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK

Тагове:

Коледа родители григор димитров празнична трапеза Ейса Гонсалес

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

Може ли Роналдо да постигне невъзможното? (ФАКТФАЙЛ)

Може ли Роналдо да постигне невъзможното? (ФАКТФАЙЛ)
Синовете на Диого Жота ще изведат Ливърпул срещу Уулвърхемптън

Синовете на Диого Жота ще изведат Ливърпул срещу Уулвърхемптън
Забавно с Левски: Цунами е Дядо Коледа, а Светльо Вуцов - елха (ВИДЕО)

Забавно с Левски: Цунами е Дядо Коледа, а Светльо Вуцов - елха (ВИДЕО)
Надал: Сега откривам какъв искам да бъда, когато порасна

Надал: Сега откривам какъв искам да бъда, когато порасна
Норвежкият биатлонист е открит мъртъв с хипоксична маска

Норвежкият биатлонист е открит мъртъв с хипоксична маска

Последни новини

Забавно с Левски: Цунами е Дядо Коледа, а Светльо Вуцов - елха (ВИДЕО)

Забавно с Левски: Цунами е Дядо Коледа, а Светльо Вуцов - елха (ВИДЕО)
Надал: Сега откривам какъв искам да бъда, когато порасна

Надал: Сега откривам какъв искам да бъда, когато порасна
Синовете на Диого Жота ще изведат Ливърпул срещу Уулвърхемптън

Синовете на Диого Жота ще изведат Ливърпул срещу Уулвърхемптън
Може ли Роналдо да постигне невъзможното? (ФАКТФАЙЛ)

Може ли Роналдо да постигне невъзможното? (ФАКТФАЙЛ)
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV