Григор с мама и тате на Коледа, но къде е Ейса? (СНИМКИ)

Традицията е спазена. Григор Димитров посрещна Коледа в компанията на своите родители - Мария и Димитър.

Най-добрият ни тенисист е в Дубай, където се подготвя за следващия сезон с новия си треньор Ксавие Малис.

34-годишният Димитров публикува снимки от празничната трапеза. На тях присъства местната художничка и лайфкоуч Самар Джашан, която е сред най-близките му приятели.

Голямата отсъстваща е приятелката му Ейса Гонсалес.

Снимка: Facebook

Начало на сезона

За Григор стартът на новия сезон ще бъде с един от любимите му турнири - този в Бризбейн. Надпреварата в Австралия започва на 4 януари, а българинът е шампион от 2017 и 2024 г.

Турнирът е отлична загрявка за Australian Open, където не е прескачал трети кръг през последните пет години.

След това бившият номер 3 в света е заявил участия на турнирите в Далас и Акапулко.

Годината на Григор Димитров

Българинът пропусна почти цялата втора половина на сезон 2025 заради контузията, която получи на 1/4-финалите на "Уимбълдън". Сега влиза в 2026-а с нов щаб, под номер 44, и с амбиции за титла номер 10 в кариерата.

