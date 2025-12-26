Григор с мама и тате на Коледа, но къде е Ейса? (СНИМКИ)

Традицията е спазена. Григор Димитров посрещна Коледа в компанията на своите родители - Мария и Димитър.
Най-добрият ни тенисист е в Дубай, където се подготвя за следващия сезон с новия си треньор Ксавие Малис.
34-годишният Димитров публикува снимки от празничната трапеза. На тях присъства местната художничка и лайфкоуч Самар Джашан, която е сред най-близките му приятели.
Голямата отсъстваща е приятелката му Ейса Гонсалес.
За Григор стартът на новия сезон ще бъде с един от любимите му турнири - този в Бризбейн. Надпреварата в Австралия започва на 4 януари, а българинът е шампион от 2017 и 2024 г.
Турнирът е отлична загрявка за Australian Open, където не е прескачал трети кръг през последните пет години.
След това бившият номер 3 в света е заявил участия на турнирите в Далас и Акапулко.
Българинът пропусна почти цялата втора половина на сезон 2025 заради контузията, която получи на 1/4-финалите на "Уимбълдън". Сега влиза в 2026-а с нов щаб, под номер 44, и с амбиции за титла номер 10 в кариерата.
