Гуардиола, виж колко тежа!

25-годишният голмайсторът на Манчестър Сити Арлинг Холанд публикува снимка в социалните мрежи, на която се вижда, че тежи 94,4 килограма.

По този начин той изпрати съобщение до мениджъра на „гражданите“ Пеп Гуардиола, който заплаши играчите, че ще ги измери веднага щом се върнат в клуба след празниците.

Следващият мач на Манчестър Сити е на 27 декември - гостуване на Нотингам.

По всичко изглежда, че норвежецът ще бъде напълно подготвен за тази битка. Той е вкарал 25 гола в последните 23 мача.

„Всеки играч беше претеглен. Могат да ядат на Коледа, но искам да ги контролирам. Ако някой дойде с три килограма повече, ще остане в Манчестър и няма да пътува за мача с Нотингам Форест“, предупреди Гуардиола отбора преди четири дни.

Сити е в серия от седем поредни победи във всички турнири.

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK