Норвежкият биатлонист е открит мъртъв с хипоксична маска

Полицията разследва

Норвежкият биатлонист Сиверт Гуторм Бакен е бил с хипоксична маска за тренировки на голяма надморска височина в момента, когато е намерен мъртъв в понеделник в хотелска стая в Трентино.

Новина бе потвърдена от Норвежката федерация по биатлон.

Намалява количеството кислород

27-годишният Бакен е открит в стая на хотел Albergo Dolomiti на прохода Лаваце. По информация на федерацията, устройството, което е носил, е предназначено да намалява количеството кислород, достигащо до белите дробове метод, използван от някои спортисти с цел симулация на тренировки на височина.

 

Обстоятелствата около придобиването и използването на маската към момента остават неясни“, се казва в официалното изявление.

Семейството на Бакен

Аутопсията ще бъде извършена в Италия през следващите дни, а семейството на Бакен поддържа постоянен контакт с местните власти. Полицията и криминалистите ще изяснят хронологията на събитията и причината за смъртта. При наличие на нова информация медиите ще бъдат своевременно информирани“, заявиха от федерацията.

Шок! Намериха тялото на биатлонист в хотелска стая

Бакен спря с биатлона през 2023 г. поради перикардит възпаление на сърдечната обвивка, но след почти двегодишно отсъствие се върна в Световната купа.

Т.нар. маска за височинни тренировки“, позната с абревиатурата ETM, позволява значително ограничаване на кислородния поток според производителите до 6–10 пъти.

Сърцето му спря на 27: Каква е причината?

биатлон норвегия смърт кислород перикардит Бакен височинни тренировки

