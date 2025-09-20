bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Сърбия изкара цялата си военна техника и Стивън Сегал преди дербито

След парада следва мач номер 177 между Партизан и Цървена звезда

Сърбия изкара цялата си военна техника и Стивън Сегал преди дербито
Reuters

Хиляди военни, тежко въоръжение, хеликоптери, танкове и дори най-модерни дронове-самоубийци дефилираха по улиците на Белград часове преди едно от най-лютите дербита в Европа - между Партизан и Цървена звезда.

В 20:00 ч. българско време се очаква да започне срещата, която е номер 177 в съперничеството в първенството. До момента Цървена звезда има 70 победи, Партизан - 48, а равенствата са 58. 

Но преди феновете в Сърбия да превключат на вълна "футбол", те изгледаха близо двучасовия военен парад. 

"Силата на единството"

Парадът на военна техника в западната ни съседка бе представен като най-мащабния досега

10 000 военнослужещи, 2500 единици оръжие и военна техника, над 600 превозни средства, 70 самолета и 20 плавателни съда дефилираха пред президента Александър Вучич и официалните му гости - отстраненият от поста си президент на босненската Република Сръбска Милорад Додик, президентът на Обединените арабски емирства шейх Мохамед бин Зайед Ал Нахаян, министрите от правителството и... Стивън Сегал.

Снимка: Reuters

Актьорът направи изненадващо посещение в Белград, като трябва да споменем, че той има сръбско гражданство (и американско, и руско), получено през 2016 г. 

Не липсваха и протестиращи, които освиркаха Вучич. От ноември 2024 г. насам студентите в Сърбия организират многобройни протести против управлението на страната и с искане за извънредни избори. 

Дербито

Мачът между Цървена звезда и Партизан винаги е носил особен заряд. 

В Сърбия го определят за "Вечното дерби", въпреки че началото му е през 1947 г. 

Агитките на двата тима обаче са изключително темпераментни и често се стига до сблъсъци. Допълнително напрежение дава фактът, че стадионите на отборите са на 10 минути пеша един от друг. 

Снимка: Reuters

Този път победата е важна и за класирането. Партизан е лидер с 19 точки, а Цървена звезда има 18. 

На фона на политическите протести двата тима също са на различни мнения. Докато агитката на домакините от Партизан открито протестира против Вучич и управлението, то тази на Звезда се смята, че е близо до властта. 

