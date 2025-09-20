Сърбия изкара цялата си военна техника и Стивън Сегал преди дербито

Хиляди военни, тежко въоръжение, хеликоптери, танкове и дори най-модерни дронове-самоубийци дефилираха по улиците на Белград часове преди едно от най-лютите дербита в Европа - между Партизан и Цървена звезда.
В 20:00 ч. българско време се очаква да започне срещата, която е номер 177 в съперничеството в първенството. До момента Цървена звезда има 70 победи, Партизан - 48, а равенствата са 58.
Но преди феновете в Сърбия да превключат на вълна "футбол", те изгледаха близо двучасовия военен парад.
Парадът на военна техника в западната ни съседка бе представен като най-мащабния досега.
10 000 военнослужещи, 2500 единици оръжие и военна техника, над 600 превозни средства, 70 самолета и 20 плавателни съда дефилираха пред президента Александър Вучич и официалните му гости - отстраненият от поста си президент на босненската Република Сръбска Милорад Додик, президентът на Обединените арабски емирства шейх Мохамед бин Зайед Ал Нахаян, министрите от правителството и... Стивън Сегал.
Актьорът направи изненадващо посещение в Белград, като трябва да споменем, че той има сръбско гражданство (и американско, и руско), получено през 2016 г.
Не липсваха и протестиращи, които освиркаха Вучич. От ноември 2024 г. насам студентите в Сърбия организират многобройни протести против управлението на страната и с искане за извънредни избори.
Мачът между Цървена звезда и Партизан винаги е носил особен заряд.
В Сърбия го определят за "Вечното дерби", въпреки че началото му е през 1947 г.
Агитките на двата тима обаче са изключително темпераментни и често се стига до сблъсъци. Допълнително напрежение дава фактът, че стадионите на отборите са на 10 минути пеша един от друг.
Този път победата е важна и за класирането. Партизан е лидер с 19 точки, а Цървена звезда има 18.
На фона на политическите протести двата тима също са на различни мнения. Докато агитката на домакините от Партизан открито протестира против Вучич и управлението, то тази на Звезда се смята, че е близо до властта.
