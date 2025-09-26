bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Баскетбол

Олимпиакос е на финал за Суперкупата, силен Везенков (ВИДЕО)

Носителят на трофея мина с лекота през Кардица

Олимпиакос е на финал за Суперкупата, силен Везенков (ВИДЕО)

Олимпиакос се класира с лекота на финал за баскетболната Суперкупа на Гърция! Александър Везенков беше сред най-добрите при разгрома с 89:56 над Кардица в полуфиналите.

Родната звезда завърши с 16 точки и 6 борби, колкото записа и съотборникът му Донта Хол. Азербайджанският център обаче е с коефициент на полезно действие от 21 срещу 18 за Везенков.

За Кардица над всички с 10 точки беше Леонидас Каселакис.

Време е за финал

В другия полуфинал Промитеас Патра победи с 84:70 АЕК Атина след 30 точки и 8 борби на Роб Грей.

Мачовете се играят в Родос, а спорът за трофея е утре (събота) от 20:00 ч.

Олимпиакос преследва четвърти пореден триумф в настоящия формат на Суперкупата. "Червено-белите" са рекордьори със своите 3, а Промитеас и Панатинайкос имат по 1.

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK

Тагове:

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

Гледайте България - Чехия пряко по bTV и MAX Sport 2!

Гледайте България - Чехия пряко по bTV и MAX Sport 2!
Роден по време на световно първенство (ВИДЕО)

Роден по време на световно първенство (ВИДЕО)
Български внук ще ни спира в полуфинала с Чехия

Български внук ще ни спира в полуфинала с Чехия
Героят от 2006-а пред bTV: Тези момчета имат всичко (ВИДЕО)

Героят от 2006-а пред bTV: Тези момчета имат всичко (ВИДЕО)
Аспарух Аспарухов-старши: Мисията на тези момчета е да вдъхновяват (ВИДЕО)

Аспарух Аспарухов-старши: Мисията на тези момчета е да вдъхновяват (ВИДЕО)

Последни новини

Аспарух Аспарухов-старши: Мисията на тези момчета е да вдъхновяват (ВИДЕО)

Аспарух Аспарухов-старши: Мисията на тези момчета е да вдъхновяват (ВИДЕО)
След 166 дни без загуба: Левски рухна на

След 166 дни без загуба: Левски рухна на "Лаута"
Пини Гершон пред bTV: Вярвам, но пътят ще е тежък! (ВИДЕО)

Пини Гершон пред bTV: Вярвам, но пътят ще е тежък! (ВИДЕО)
България мечтае с волейболните си

България мечтае с волейболните си "лъвове" (ВИДЕО)
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV