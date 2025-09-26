Олимпиакос е на финал за Суперкупата, силен Везенков (ВИДЕО)

Олимпиакос се класира с лекота на финал за баскетболната Суперкупа на Гърция! Александър Везенков беше сред най-добрите при разгрома с 89:56 над Кардица в полуфиналите.

Родната звезда завърши с 16 точки и 6 борби, колкото записа и съотборникът му Донта Хол. Азербайджанският център обаче е с коефициент на полезно действие от 21 срещу 18 за Везенков.

За Кардица над всички с 10 точки беше Леонидас Каселакис.

Време е за финал

В другия полуфинал Промитеас Патра победи с 84:70 АЕК Атина след 30 точки и 8 борби на Роб Грей.

Мачовете се играят в Родос, а спорът за трофея е утре (събота) от 20:00 ч.

Олимпиакос преследва четвърти пореден триумф в настоящия формат на Суперкупата. "Червено-белите" са рекордьори със своите 3, а Промитеас и Панатинайкос имат по 1.

