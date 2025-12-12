bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Баскетбол

Страхотен Везенков, но Олимпиакос рухна (ВИДЕО)

22 точки и 5 борби

Страхотен Везенков, но Олимпиакос рухна (ВИДЕО)
БГНЕС

Александър Везенков изигра силен мач за Олимпиакос, но въпреки доброто му представяне тимът от Пирея загуби от бившия му клуб Барселона с 85:98 в среща от 15-ия кръг на Евролигата.

Спортист №1 на България за 2022 и 2023 г. завърши с 22 точки и 5 борби за 30 минути на терена, но усилията му се оказаха недостатъчни.

Олимпиакос започна добре и поведе с 22:21 след първата четвърт. До почивката обаче каталунците обърнаха резултата и се оттеглиха с аванс от три точки – 42:39, след като взеха втория период с 21:17.

22 точки и 5 борби за 30 минути на терена

Барселона наложи пълен контрол в третата част, в която се откъсна напред с 16 точки (72:56) след убедително 30:17.

Везенков вдигна Джокович на крака

Въпреки че "червено-белите" от Пирея спечели последната четвърт с 29:26, това не бе достатъчно да промени крайния изход, а Барса заслужено стигна до победата.

Лидер в най-силния турнир на континента е Апоел Тел Авив с 11 победи и 4 поражение. Барселона е на трето място с 10/5, а Везенков и компания са 10-и с баланс от 8 успеха и 6 поражения.

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK

Страхотен Везенков не стигна на Олимпиакос (ВИДЕО)
 
Тагове:

барселона олимпиакос евролига точки апоел тел авив борби пирея

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

Кубрат Пулев пред bTV: С тези малки ръкавици - нямаше как (ВИДЕО)

Кубрат Пулев пред bTV: С тези малки ръкавици - нямаше как (ВИДЕО)
Това е Кубрат Пулев (ВИЗИТКА)

Това е Кубрат Пулев (ВИЗИТКА)

Това е Мурат Гасиев (ВИЗИТКА)

Това е Мурат Гасиев (ВИЗИТКА)
Защо Кобрата и Гасиев ще се боксират на... тенис корт?

Защо Кобрата и Гасиев ще се боксират на... тенис корт?

Последни новини

Кубрат Пулев пред bTV: С тези малки ръкавици - нямаше как (ВИДЕО)

Кубрат Пулев пред bTV: С тези малки ръкавици - нямаше как (ВИДЕО)
Кубрат Пулев загуби пояса от Мурат Гасиев (ВИДЕО)

Кубрат Пулев загуби пояса от Мурат Гасиев (ВИДЕО)
live
ГЛЕДАЙ НА ЖИВО ТУК: Кубрат Пулев срещу Мурат Гасиев (ВИДЕО)

ГЛЕДАЙ НА ЖИВО ТУК: Кубрат Пулев срещу Мурат Гасиев (ВИДЕО)
21 декември: Денят, в който България играе за Любо Пенев!

21 декември: Денят, в който България играе за Любо Пенев!
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV