Страхотен Везенков, но Олимпиакос рухна (ВИДЕО)

Александър Везенков изигра силен мач за Олимпиакос, но въпреки доброто му представяне тимът от Пирея загуби от бившия му клуб Барселона с 85:98 в среща от 15-ия кръг на Евролигата.

Спортист №1 на България за 2022 и 2023 г. завърши с 22 точки и 5 борби за 30 минути на терена, но усилията му се оказаха недостатъчни.

Олимпиакос започна добре и поведе с 22:21 след първата четвърт. До почивката обаче каталунците обърнаха резултата и се оттеглиха с аванс от три точки – 42:39, след като взеха втория период с 21:17.

22 точки и 5 борби за 30 минути на терена

Барселона наложи пълен контрол в третата част, в която се откъсна напред с 16 точки (72:56) след убедително 30:17.

Въпреки че "червено-белите" от Пирея спечели последната четвърт с 29:26, това не бе достатъчно да промени крайния изход, а Барса заслужено стигна до победата.

Лидер в най-силния турнир на континента е Апоел Тел Авив с 11 победи и 4 поражение. Барселона е на трето място с 10/5, а Везенков и компания са 10-и с баланс от 8 успеха и 6 поражения.

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK