Това е Мурат Гасиев (ВИЗИТКА)

Кубрат Пулев ще защитава за първи път регулярната световна титла по бокс в тежка категория на WBA. Съперникът му е руснакът Мурат Гасиев, а срещата ще бъде излъчена на живо по bTV от 21:30 ч.

Коментарното ни студио по bTV Action и Voyo.bg. започва още в 19 ч. с любопитни събеседници и специалисти.

Кой е Мурат Гасиев?

Руският боксьор има във визитката си 32 победи, 25 от които с нокаут, и едва 2 загуби, една от които от световния №1 Олександър Усик. За последен път Гасиев излиза на ринга преди по-малко от 2 месеца, когато спечели мача си с нокаут.

От 13-годишен е на ринга, но в детството си се е занимавал с футбол, борба и джудо. Гасиев излиза на професионалния ринг за първи път през 2011-а на 17, като се боксира 7 години без загуба.

Снимка: gettyimages.com

През 2016 година завоюва световната титла на IBF в полутежка категория, като я защитава два пъти. Гасиев постига 27 мача без поражение, докато настоящият световен шампион в тежка категория Олександър Усик прекъсва добрата му серия му през 2018 година със съдийско решение.

Двамата излизат на финала в турнира „World Boxing Super Series“ в битка за световните титли на IBF, WBC, WBO в полутежка категория.

След битката с Усик, руснакът получава контузия в рамото и претърпява операция, след която директно скача в тежка категория през 2020 година.

Сред най-тежките Гасиев има 6 победи и 1 загуба, а за последно се качва на ринга на 23 август тази година, когато нокаутира американеца Джеремая Милтън.

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK