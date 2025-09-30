Олимпиакос пречупи Баскония с ключова тройка на Везенков

Олимпиакос пречупи Баскония като гост на старта на Евролигата. Гръцкият гранд спечели със 102:96, а най-добрият български баскетболист - Александър Везенков, беше над всички и отбеляза ключова тройка.

Родното тежко крило завърши с "дабъл-дабъл" от 24 точки и 12 борби. Везенков беше 6 от 12 при стрелбата за 2 точки, 2 от 8 от тройката и реализира 6 от 6 от наказателната линия.

Олимпиакос започна мощно, повеждайки с 12:0. Тимът от Пирея увеличи преднината си до 15 точки при 19:4. Баскония обаче скъси разликата до 7 точки в края на първия период.

Олимпиакос изпусна контрола

Силен финал на втората четвъртина за домакините означаваше, че Олимпиакос има само точка аванс на полувремето.

Баскония обърна в началото на третата част, но Олимпиакос бързо си върна водачеството. Преди последните 10 минути "червено-белите" имаха 3 точки преднина.

В крайна сметка ключова се оказа страхотна тройка на Везенков за 99:94 при оставащи 30 секунди.

За Баскония 23 точки отбеляза Тимоти Луваву-Кабаро.

