Шалке 04 взима български халф?

Сензционна новина. Сръбското издание Mozzart Sport твърди, че германският Шалке 04 иска да привлече Янис Карабельов.
В момента 29-годишният халф е футболист на Партизан Белград.
Тимът от Гелзенкирхен е предложил двугодишен договор на Карабельов, с опция за удължаване с още един сезон. Клубът предлага на българина заплата от 500 000 евро на година, гласи още информацията.
Schalke 04 is interested in Yanis #Karabelyov.— Bundesliga 2 | English (@Bundesliga2_EN) December 25, 2025
Gelsenkirchen have already offered the player a 2-year contract with an option to extend for another year.
There is no agreement with Partizan yet, but there should be no problems.
@MozzartSport #Bundesliga2 #S04 pic.twitter.com/unvyoAkVKS
В момента Шалке 04 е лидер във Втора Бундеслига.
Шалке 04 все още не е постигнал договорка с Партизан за трансфера, но се счита, че това няма да е трудно, тъй като "гробарите" имат нужда от свежи финансови средства.
Карабельов има 27 мача за сръбския гранд във всички турнири през този сезон, в които е вкарал два гола и е направил четири асистенции.
Халфът премина в Партизан като свободен агент през лятото, след като преди това носи екипа на Ботев Пловдив. Играл е още в Славия и унгарския Кишварда.
Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER
Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM
Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK