Шалке 04 взима български халф?

Сензационна новина

Шалке 04 взима български халф?
Lap.bg

Сензционна новина. Сръбското издание Mozzart Sport твърди, че германският Шалке 04 иска да привлече Янис Карабельов.

В момента 29-годишният халф е футболист на Партизан Белград.

Ще има ли договор?

Тимът от Гелзенкирхен е предложил двугодишен договор на Карабельов, с опция за удължаване с още един сезон. Клубът предлага на българина заплата от 500 000 евро на година, гласи още информацията.

В момента Шалке 04 е лидер във Втора Бундеслига. 

Шалке 04 все още не е постигнал договорка с Партизан за трансфера, но се счита, че това няма да е трудно, тъй като "гробарите" имат нужда от свежи финансови средства.

Представянето на Карабельов в Сърбия

Карабельов има 27 мача за сръбския гранд във всички турнири през този сезон, в които е вкарал два гола и е направил четири асистенции.

Халфът премина в Партизан като свободен агент през лятото, след като преди това носи екипа на Ботев Пловдив. Играл е още в Славия и унгарския Кишварда.

Янис Карабельов

