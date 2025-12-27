Боряна Калейн като треньор: Ядосвам се на собствените си грешки (ВИДЕО)

Боряна Калейн е нарицателно за грация, красота, нежност. Такива бяха и нейните съчетания на килима, а съдиите го оцениха високо.

Само преди година Калейн приключи с кариерата си като една от най-успешните ни гимнастички и то след като спечели мечтания сребърен медал от олимпийските игри в Париж, стана европейска шампионка през 2023 г. в Баку, като и вицешампионка на Стария континент през 2021 и 2022! Боряна има още отборна световна титла от 2023 г.!

Едва ли можем да си я представим строга и ядосана! Но пък вече такава е нейната роля! Тя е треньор на младата и талантлива Яница Динева.

Тежка работа

Боряна дебютира като треньор през септември, когато бе плътно до Яница на Гран При Бърно 2025.

"В началото ми беше шоково. Тялото ми искаше да се движи, да прави нещо. С времето се нагаждаш и така ми харесва. В момента работя с две момичета, но помагам и на нашия главен треньор, ако има нужда. Надявам се тепърва да имам шанс момичетата да показват съчетания и аз да трупам опит.

Харесва ми да бъда треньор, когато не се ядосвам. Ядосвам се на мои грешки. Ако не съм успяла от първия път да им обясня нещо, така че да ме разберат, значи това си е моя грешка. Не съм намерила начин, по който да се изкажа. Всичко става с времето, с работата. Пред нас е целият път и пред мен като треньор, така че не бързам за никъде. Обикновено тихо се ядосвам със себе си.

Опитвам се да ги науча да са постоянни и търпеливи в процеса на работа. Да не се отказват лесно. Даже на моменти да не се ядосват на собствените си грешки, а да се опитат да мислят. Ако става една и съща грешка няколко пъти, не продължавай да го правиш. По-добре спри, направи си анализа и опитай отново. Емоциите не ти помагат! Няма как да работиш на такова ниво и да не си взискателен.", казва тя в "Тази събота и неделя".

Над 50 пътувания

Оказва се, че общоприетото мнение, че след края на състезателната кариера спортистите започват да си седят по-често у дома, е мит. Поне за Боряна.

През 2025 г. тя е пътувала над 50 пъти по света! А причината са различни мастър класове - от Япония, през Австралия, та чак до САЩ!

Снимка: Lap.bg

"Смея да кажа, че годината беше много успешна, изпълнена с много пътувания, даже повече от необходимото. Беше много разнообразно, беше ми интересно да се срещна с толкова деца и треньори", каза тя.

Семейството

Наскоро Боряна се сгоди за своята дългогодишна половинка Георги. Сватбата обаче все още не е на дневен ред.

"Категорично не бих се върнала като състезател. Наиграх се, дадох всичко, което можех през годините. Постигнах това, което исках най-много - да спечеля медал от олимпийските игри.Не виждам смисъл да се връщам.

Годеникът ми постоянно ме пита защо не се върна да тренирам, защото съм имала повече време да си седя вкъщи"

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK