Джак Грийлиш загря за Коледа със... стриптийз и шотове

Коледните традиции обикновено се свързват със семейството, със смирение, с преоткриване на ценностите.

Но за Джак Грийлиш тези дни са време за шумна компания, шотове и стриптийз.

Британските медии разкриват, че по този начин футболистът, който играе под наем в Евертън от Манчестър Сити е "подгрял" за тихата и свята нощ.

Компанията

Дни преди Коледа Грийлиш заведе приятели на купонджийска обиколка в Лондон. Компания му правеше бившият му съотборник в националния тим и в момента част от Бърнли Кайл Уокър.

Двамата и още няколко познати посетили един от коледните базари в английската столица, а след това вечеряли в средиземноморски ресторант, в който почерпили всички гости с напитки.

Снимка: Reuters

"Тези момчета знаят как да купонясват! Бяха приятелски настроени и много щедри", казва един от посетителите.

Двамата футболисти се разделили след това, тъй като Уокър не приел идеята на Грийлиш да продължат вечерта в близкия клуб.

Така футболистът на Евертън, който през сезона има 2 гола в 18 мача, се насочил към стриптийз клуб "Платинум Лейс".

Шотове

Там компанията от около десетина човека поръчала шотове - по 14 паунда всеки.

В 4 сутринта Грийлиш напуснал клуба, а сметката била впечатляващите 3500 паунда.

"Не си поръчва танци в скута. Просто искаше да се забавлява и го направи! Беше джентълмен! Той си има семейство и просто това беше единственото отворено място, на което може да изпие няколко шота. Компанията беше изпратена до хотела им, а там някой от тях си поръчваха шампанско в стаите. Беше силна нощ, която ще се помни", разказва източник на The Sun.

Снимка: Reuters

На Коледа Грийлиш бе в дома си заедно с дългогодишната си половинка Саша, с която имат дъщеря. Тя сподели снимка, на която тримата са с еднакви пижами.

