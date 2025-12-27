bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Бразилец идва в ЦСКА през януари

Второ ново попълнение

Бразилец идва в ЦСКА през януари

Бразилско крило се смята за сигурно ново попълнение на ЦСКА.

Става дума за Лео Перейра, но от клуба все още не са официализирали сделката, защото играчът има действащ договор със Спорт Ресифе, където е преотстъпен до края на годината.

Лео Перейра

Около Перейра има драма заради скандал между Витория и Спорт Ресифе, последните два отбора, в които той е играл под наем, и заради това червените“ не искат да изострят ситуацията допълнително.

Иначе Лео Перейра е собственост на КР Брасил с договор до края на 2026 година, а в Бразилия твърдят, че червените“ ще платят за правата му 800 000 евро.

Очаква се Лео Перейра да бъде обявен официално за ново попълнение на ЦСКА в началото на идната година, пише "Мач Телеграф".

Червена Коледа: ЦСКА се подсили с колумбиец

"Червените" вече се подсилиха с колумбийското крило Алехандро Пиедраита.

