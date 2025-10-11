bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Олимпиакос разгроми новак в Евролигата, Везенков блести

Националът записа дабъл-дабъл

Най-добрият български баскетболист - Александър Везенков, направи "дабъл-дабъл" от 25 точки и 11 борби при победата на Олимпиакос с 86:67 над новака Дубай в мач от третия кръг на Евролигата.

В Пирея домакините спечелиха с поне 5 точки разлика всяка от първите 3 части на мача и нямаха никакви затруднения да запишат втората си победа за сезона.

Везенков показа много добра игра, като вкара 6 от 8-те си опита за 2 точки, 3 от 6-те си опита за 3 точки и 4 от 6-те си изстрела от наказателната линия.

Още 14 точки за Олимпиакос добави Тайлър Дорси, а с 14 най-резултатен за Дубай бе бившият играч на Олимпиакос Филип Петрушев.

Победа и за Милър-Макинтайър

В друг мач от кръга сръбският Цървена звезда се наложиха с 86:81 над шампиона Фенербахче. След този двубой и двата отбора са с актив от 1 победа и 2 поражения.

Българският национал Коди Милър-Макинтайър завърши с 10 точки, 3 борби и 7 асистенции за "звездашите" и бе един от петимата играчи в тима с двуцифрен брой точки.

