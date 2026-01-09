Отиде си Латвийската кула. С нея СССР никога не загуби! Дори срещу България!

Светът загуби една от най-високите жени в света - двукратната олимпийска шампионка в баскетбола Уляна Семьонова.

Латвийската кула, както я наричаха, си отиде от този свят на 73 години, съобщи федерацията по баскетбол на роднината ѝ.

Семьонова е с ръст 210-213 см в активните си години от края на 60-те до края на 80-те години на ХХ век. Номерът на обувките ѝ е впечатляващият 58-ми, килограмите ѝ са 127 по официални данни.

View this post on Instagram A post shared by Latvijas Basketbola savienība (@basketbols)

Успехите ѝ

Именитата баскетболистка беше част от тима на СССР, който спечели титлите от олимпийските игри в Монреал 1976 (първият женски турнир на Игрите) и в Москва 1980.

На финала за втората титла баскетболистките на домакините побеждават българския тим, като записва 27 точки.

Освен олимпийските титли, Семьонова има в колекцията си 3 световни и 10 европейски титли. Със Семьонова в състава тимът на СССР никога не е губил официален международен мач.

През 1993 г. тя става първата жена, която не е американка, а е включена в Залата на славата на баскетбола, през 1999 г. е първата в Залата на славата на женския баскетбол, а от 2007 г. е в Залата на славата на FIBA.

След спорта

Семьонова е родена в Заресай на 9 март 1952 г.

На 12 години вече е висока 1,90 м. Ръстът ѝ е в следствие на хормонално разстройство. Именно тези 213 см са причината и за множеството здравословни проблеми.

През 2017 г. тя е оперирана заради сърдечен проблем. Средствата за лечението ѝ са набрани от дарителска кампания, организирана от латвийската баскетболна федерация. Тя включва демонстративен мач под егидата на FIBA и продажба на календар с еротични снимки на националките на Латвия.

През 2022 г. се наложи ампутация на единия крак на Семьонова до коляното заради тежко счупване. Това ограничава сериозно движението ѝ, като за нея е изработена специална протеза, с която обаче може единствено да се изправя, не и да ходи.

Двукратната олимпийска шампионка никога не се е омъжвала, няма деца. Слуховете гласят, че няколко доста заможни господа са ѝ предлагали брак, но тя е отказала на всички.

