Смяна на властта в баскетбола (ВИДЕО)

Георги Глушков няма да се кандидатира за нов мандат като президент на БФБ
Край на една ера! След три мандата начело на Българската федерация по баскетбол - Георги Глушков няма да се кандидатира отново за поста.
102-ма делегати присъстваха на Общото събрание, което се проведе днес в зала „Триадица“.
Изборното Общо събрание на централата ще се проведе на 5 октомври.
Глушков е на върха в родната федерация от 2011 година с кратко прекъсване през 2024 г. когато бе служебен министър на спорта.
