Смяна на властта в баскетбола (ВИДЕО)

Георги Глушков няма да се кандидатира за нов мандат като президент на БФБ

Край на една ера! След три мандата начело на Българската федерация по баскетбол - Георги Глушков няма да се кандидатира отново за поста.

102-ма делегати присъстваха на Общото събрание, което се проведе днес в зала „Триадица“.

Изборното Общо събрание на централата ще се проведе на 5 октомври.

Глушков е на върха в родната федерация от 2011 година с кратко прекъсване през 2024 г. когато бе служебен министър на спорта.

ОЧАКВАЙТЕ ПОДРОБНОСТИ!