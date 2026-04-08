Той бе баскетболът на Балканите: Почина Душко Вуйошевич!

Човек с отношение, който работеше с цялото си сърце и който остана верен приятел до края

Тъжна новина за сръбския баскетбол, почина едно от най-големите имена на Балканите Душко Вуйошевич.

През последните години специалистът се бори със сериозни здравословни проблеми. Той премина през бъбречна трансплантация, а наскоро състоянието му се усложни заради проблеми със сърцето и белите дробове.

Вуйошевич оставя дълбока следа в европейския баскетбол, но името му завинаги ще бъде свързано най-вече с Партизан. Под негово ръководство сръбският гранд доминираше в региона и се утвърди като една от водещите школи за развитие на млади таланти в Европа.

Върхов момент в кариерата му бе достигането до Финалната четворка в Евролигата през 2010 г. Множество играчи, обучавали се при него, по-късно правят успешни кариери в НБА и Евролигата.

Освен клубните си успехи, Душко Вуйошевич бе и национален селекционер на Сърбия и Черна гора, Черна гора и Босна и Херцеговина.

"Аз съм фен на Звезда, но оценявам високо Душко Вуйошевич. Голяма загуба за нашия спорт. Той беше човек с отношение, който работеше с цялото си сърце и който остана верен приятел до края. Беше баскетболът на Балканите", написа в социалните мрежи лекуващият му лекар.

 
сърбия траур балканите партизан кончина Душко Вуйошевич

