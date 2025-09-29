Роби Уилямс подгря с баскетбол преди грандиозното шоу в София

Броени часове преди грандиозния концерт на Националния стадион "Васил Левски" Роби Уилямс намери интересен начин да заради батериите. Часове преди да започне шоуто, събрало над 40 000 фенове, британецът реши да поиграе баскетбол.

"Кое е детето ви"?

Първоначално 51-годишният певец е имал намерение да се раздвижи във фитнес центъра на стадиона, но видял кошовете и баскетболна зала и е променил решението си. Емблематичният британец е поискал да влезе в залата, но първоначално не е бил разпознат от тях. Вместо това отговорът бил: "Да, само ми кажете кое е детето ви?", мислейки си те, че попзвездата е баща на някое от децата, трениращи в клуба.

Роби Уилямс и компания в действие

В крайна сметка британската икона е провел 30-минутна кондиционна тренировка с тима под ръководството на Мъни Марков, който е и част от треньорския щаб на женския национален отбор на България. В заниманието се е включила и цялата група от музиканти, които е съпътствала Уилямс.

Певецът е получил екип на БУБА и е дал автограф на баскетболна топка, преди да се качи на сцената на Националния стадион за поредното си шоу.

