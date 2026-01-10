Рекорди и истерия по Ел Класико в Джеда (ВИДЕО)

Още когато стана ясно, че и през тази година Суперкупата на Испания ще се проведе на ст. Кинг Абдула спортс сити в Джеда, Саудитска Арабия, местните фенове очакваха до финала отново да стигнат вечните съперници Барселона и Реал Мадрид.

Именно това се и случи, въпреки че "Белия балет" имаше сериозни трудности с градския съперник Атлетико, докато "блаугранас" прегазиха Атлетик Билбао с 5:0.

Създалата се ситуация е повече от благоприятна за организаторите, които обявиха, че се очаква трите двубоя да генерират рекордна посещаемост от близо 170 000 зрители. Това ще е с около 10 000 повече от предишната година – доказателство, че качественият футбол се цени навсякъде. Билетите за утрешния мач се търсят под дърво и камък, като в една от онлайн платформите за продажби листата на чакащите достига около 30 000 души.

Факт е, че от 2020 г. Суперкупата на Испания не се проведе в Саудитска Арабия само през пандемичната 2021 г., а като добавим и паралелното организиране на Суперкупата на Италия ясно личи решимостта на кралството да се превърне в глобален футболен хъб.

Всъщност от 2018 г. в страната са организирани над 150 спортни събития, привлекли интереса на над 3 милиона зрители. В бройката влизат дори турнири на Световната федерация по кеч (WWE), която вече анонсира, че нейното най-престижното събитие Wrestlemania през 2027 г. ще се проведе в Рияд.

Огромен интерес

Статистиката пък показва, че 80% от жителите на Саудитска Арабия практикуват или следят футбол, което красноречиво показва любовта на местните към най-великата игра.

На терена трудно може да очакваме повторение на успеха на Барселона с 5:2 от миналата година, като също толкова равностойна ще е битката и на трибуните. Според официалните данни каталунците имат 18 219 членове в различните арабски страни. Само в Ирак са формирани 4 клуба на привържениците (т.нар. пеня), като тази в Багдад наброява почти 14 000 души.

В социалните мрежи пък тимът е следван от над 48 млн. души от тези държави, които буквално са си поделили различните платформи – в Саудитска Арабия са най-активни в Youtube, Египет се отличава в X и Facebook, докато в Ирак най-котиращи се са профилите на клуба в Instagram и Tik Tok.

От Барса са решили да използват доброто си реноме и имат 4 академии в арабските държави – 2 в Мароко (Рабат и Казабланка) и по една в ОАЕ (Дубай) и Йордания. Извън мачовете за Суперкупата на Испания "блаугранас" посетиха Рияд през 2021 г. за мач срещу Бока Хуниорс в памет на Диего Марадона.

В своята история те са играли мачове на територията на Мароко, Алжир, Египет, ОАЕ и Кувейт, което показва, че любовта на феновете от арабския свят към тях е култивирана през годините, а не е съвсем ново явление.

Макар и да не предоставят толкова детайлни статистики, Реал Мадрид също отбелязват своята популярност в страните от Персийския залив, като в ОАЕ те са подкрепяни от 35% местното население (за сравнение, най-известният местен тим Ал Аин е харесван от едва 13%). Конкретно в Саудитска Арабия те имат много силна пеня, наречена BlancosKSA. Фенклубът редовно присъства на мачове на ст. Сантяго Бернабеу, а начинанията му са подкрепени от 19 различни спонсора.

В отдадеността на местните фенове се убеди звездата на "Белия балет" Килиан Мбапе, който трябваше да отдели немалко време за автографи на чакащите го на летище Крал Абдулазиз. Също привърженик на тима, макар и с ВИП статус е нападателят на Ал Итихад Карим Бензема, който не пропусна да се срещне с играчите на Чаби Алонсо в навечерието на мача.

Самият двубой е интензивно рекламиран от местни компании, виждащи идеална възможност да се похвалят с това глобално събитие. Дори граничните служители на летището в Джеда с охота говорят за предпочитанията си към някой от двата отбора докато преглеждат визата на поредния пристигнал чужденец.

Всички предпоставки за един спектакъл са налице и от вечните съперници в испанския футбол зависи да оправдаят очакванията, с които е натоварена срещата.

